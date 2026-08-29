Boca le ganó 1-0 a Lanús en la última jugada del partido y se metió en puestos de clasificación

El Xeneize regresó a La Bombonera con un triunfo agónico por 1-0 con gol de Belmonte. (Clarín Fotografía)

Boca venció 1-0 a Lanús en la última jugada del partido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Aunque llevaba pocos minutos en la cancha, Toto Belmonte marcó el gol definitivo y selló una nueva inexorable Ley del Ex. De esta manera, el Xeneize escaló varios lugares en la tabla de posiciones y está en puesto de Copa Libertadores 2027.

El gol agónico de Toto Belmonte para Boca

El Xeneize lo ganó en el tercer y último minuto de descuento del complemento, por el tanto del mediocampista Tomás Belmonte, surgido e identificado con el equipo al que hoy le tocó enfrentar.

¡GOLAZO AGÓNICO DE BELMONTE PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO! pic.twitter.com/67RTE6Suwq August 29, 2026

El triunfo deja a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en el octavo lugar de la zona A, con 10 puntos, mientras que el Granate es undécimo en el mismo grupo, con siete unidades.

La llegada más clara fue del Granate, en el primer minuto de juego, con un cabezazo del volante Felipe Peña Biafore que dio en el travesaño. El árbitro será Pablo Dóvalo y la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

A los 44 minutos, Velasco tuvo un tiro libre directo al borde del área grande y quiso colocar la pelota en el segundo palo, aunque la misma salió con efecto hacia afuera y se alejó del arco.

En tiempo cumplido, luego de un avance por derecha, el enganche Franco Watson quedó libre sobre la medialuna del área y remató, con un tiro apenas desviado: rozó el poste izquierdo del arquero Álvaro Montero.

En el final de la etapa, el palo le negó el gol a Franco Watson. Mientras tanto, el Xeneize se fue al entretiempo sin llegadas bajo los palos de Nahuel Losada, y su acción más clara fue un testazo de Alan Velasco que salió cerca de un palo.

Luego de un inicio deslucido del segundo tiempo, la visita pudo adelantarse en el marcador, pero Peña Biafore realizó un tímido intento contenido sin problemas por el arquero Álvaro Montero. El ex volante de River insistió promediando la etapa con un cabezazo desviado en el área chica.

En el el final llegó el único gol con un gran pase de Santiago Ascacíbar que dejó mano a mano a Tomás Belmonte, quien resolvió con una definición por encima de Losada para sellar el 1-0 en la última jugada del partido.

Ahora, Boca afrontará un partido clave para lo que resta del año porque el miércoles desde las 21:15 se cruzará con Vélez en Córdoba por el último duelo de los octavos de final de la Copa Argentina y el próximo sábado viajará a Mendoza para enfrentar a Gimnasia desde las 16:30.

Formaciones, hora y TV

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastían Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21:30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.