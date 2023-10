Bochini dijo que «hincha» por Fluminense en la Libertadores y criticó que se defina por penales

El ídolo de Independiente Ricardo Bochini sostuvo que «es increíble que las Copas se puedan seguir ganando por penales» y que «tienen que cambiar ese reglamento», luego de criticar a Boca por la forma en la que accedió a la final de la Libertadores.

«Si la gana siendo mejor que el rival, uno no puede decir nada. Todos sabemos que Boca, de ganar la Copa Libertadores, ganaría la séptima y alcanzaría a Independiente. Pero a mí siempre, sacando la Selección Argentina, me gustan los equipos que ganan bien las copas o los campeonatos, lo que sea», expresó Bochini en declaraciones radiales.

Y añadió: «En estos partidos, todos sabemos que Boca está ganando por penales. Ya van tres rondas que va pasando por penales. Pero bueno, tampoco los rivales lo pudieron superar, fueron parejos los encuentros».

«El otro día hablaba con (Daniel) Bertoni: es increíble que las Copas se puedan seguir ganando por penales, tienen que cambiar ese reglamento. Antes, había cinco zonas con los mejores equipos, campeones y subcampeones, nada más. Y se clasificaban los cinco primeros. Después quedaban tres equipos y tenías que ganar sí o sí, ahí no iba a haber penales«, continuó el «Bocha».

En esa línea, apuntó contra el conjunto de Jorge Almirón: «Hoy Boca va a buscar un empate al Maracaná, sabe que tiene que definir por penales. Capaz que sale ahí a esperar, a ver qué pasa, y antes no tenías que salir así. Tenías que salir sí o sí a ganar en la cancha».

En cuanto a la situación del elenco de Avellaneda en el certamen continental, ex el futbolista indicó: «Si pasan 40 años o muchos años más e Independiente no puede ganar la Copa Libertadores, alguno lo va a alcanzar. Si no es Boca lo puede alcanzar un equipo brasileño. Lo que sí yo creo es que a Independiente es muy difícil que lo alcancen en otro récord que tiene, que es ganar cuatro Libertadores seguidas».

Por último, Bochini manifestó su preferencia por Fluminense en la final ante el «Xeneize»: «Sacando a los hinchas de Boca, todos los de River, de Racing, de San Lorenzo van a hinchar por Fluminense».