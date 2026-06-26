Cabo Verde pasó segundo y será el rival de Argentina en 16avos de final: fecha y horario

Cabo Verde será el rival de Argentina en 16avos de final. (Foto: AP)

Cabo Verde completó su histórica actuación en el grupo H y, con tres empates, clasificó en el segundo puesto y será rival de Argentina en 16avos de final.

El partido se jugará el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami a las 19, hora argentina. La Albiceleste ya aseguró el primer puesto del grupo J después de ganarle a Argelia y Jordania.

Los africanos, en su debut absoluto en un Mundial, empataron 0 a 0 con España, 2 a 2 con Uruguay y 0 a 0 con Arabia Saudita. La victoria de España ante Uruguay les dio el segundo lugar con apenas 3 puntos.

Argentina enfrentará a la que, sin dudas, es la gran sorpresa del Mundial. Aunque no ganó ningún partido, tampoco perdió y con rivales de peso como España y Uruguay.

¡HISTÓRICO: CABO VERDE CLASIFICADO!



El equipo africano empató ante Arabia Saudita, y por la derrota de Uruguay frente a España, se clasificó a los 16vos de final del #MundialEnDSPORTS y enfrentará a Argentina.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yz6SBnWxCr — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

España, primera del grupo, espera por Argelia o Austria. El que gane quedará segundo y el empate favorece a los europeos que tienen mejor diferencia de gol.

En las Eliminatorias de África, Cabo Verde también fue sorpresa en su grupo al terminar por encima de Camerún con 7 triunfos en 10 partidos y solo una derrota.

El país apenas tiene una superficie de 4.000 kilómetros y es una de las islas que se encuentre frente a la costa senegalesa. Se independizó de Portugal hace 51 años y debutó como selección en 1978.