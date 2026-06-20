Argelia presentó un reclamo ante la FIFA por el arbitraje frente a la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para el duelo clave frente a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. Pero en las últimas horas llegó una noticia que sorprendió a la Albiceleste.

Tras la derrota en el debut, la Federación Argelina de Futbol (FAF) presentó una queja formal por el arbitraje frente a Argentina. En el comunicado señalaron que algunas decisiones «erróneas» del polaco Marciniak influyeron en el resultado.

Según el diario argelino Competition, el equipo africano señaló que Lionel Messi debió ser expulsado por una dura falta sobre Mandi a los 32 minutos, donde la Pulga le pisó la pantorrilla con los tacos al argelino. En ese momento, el partido ya estaba 1-0 para la Albiceleste.

La falta de Messi que generó la mayor polémica del partido.

Además, también reclamaron sobre un codazo que Alexis Mac Allister le propinó a Maza a los 74 minutos cuando el partido ya estaba 3-0 a favor del campeón del mundo. El enojo principal de Argelia pasa porque ninguna de las dos jugadas fueron revisadas por el VAR y podrían haber cambiado el desarrollo del encuentro.

El pedido principal se basa en revisar estos dos episodios y evaluar la actuación del juez principal. Hasta el momento, la FIFA no respondió al pedido. De igual forma, estos reclamos rara vez se trasladan a acciones concretas.

Molina se lesionó y se perfilan varios cambios para Austria

En las últimas horas se conoció que Gonzalo Montiel tiene una pequeña lesión y no estará disponible para enfrentar a Austria. Por eso, Nahuel Molina será titular luego de jugar todo el complemento ante Argelia.

Además, Lionel Scaloni tiene dudas en dos lugares concretos. En el lateral izquierdo podría estar desde el arranque Tagliafico, aunque Medina tuvo un gran debut y podría continuar. Además, la otra incógnita es quien será el «9», en una lucha mano a mano entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.