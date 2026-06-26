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Muslera y otro grave error en Uruguay: Bielsa lo cambió en el entretiempo por Rochet

Fernando Muslera cometió otro grave error en el 1-0 de España y Bielsa lo reemplazó por Sergio Rochet en el entretiempo.

Redacción

Por Redacción

Muslera y otro error grave que le puede costar caro a Uruguay en el Mundial 2026. (Foto: AP)

Muslera y otro error grave que le puede costar caro a Uruguay en el Mundial 2026. (Foto: AP)

En un Mundial 2026 para el olvido, Fernando Muslera cometió otro grave error en Uruguay y Marcelo Bielsa lo reemplazó en el entretiempo del partido con España en la definición del grupo H.

El arquero de Estudiantes fue el gran responsable en el 1-0 de los europeos sobre el final del primer tiempo. Alex Baena remató débil de derecha y al guardameta se le escapó de las manos en una floja respuesta.

Muslera, en su quinto Mundial con 40 años, ya había cometido graves errores contra Arabia Saudita y Cabo Verde. Dio un rebote muy largo en el debut y salió a cortar muy lejos en el partido con los africanos.

Esos goles impidieron que la Celeste pueda sumar de a tres ante rivales inferiores y se tuvo que jugar todo en la última fecha contra España donde volvió a fallar el arquero.

Para colmo, Marcelo Bielsa decidió sacarlo en el entretiempo para que entre en su lugar Sergio Rochet que fue el titular durante la mayor parte del proceso del DT argentino.

En otra decisión fuerte, el Loco sacó al capitán Federico Valverde, de floja actuación. El técnico dejó a Rodrigo Bentancur como único volante central después de la lesión de Manuel Ugarte en el primer tiempo.


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En un Mundial 2026 para el olvido, Fernando Muslera cometió otro grave error en Uruguay y Marcelo Bielsa lo reemplazó en el entretiempo del partido con España en la definición del grupo H.

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