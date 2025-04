Carlos Palacios rompió el silencio tras la sanción de Fernando Gago en Boca: «Me confié»

La ausencia de Carlos Palacios en el entrenamiento de Boca que derivó en una sanción por parte de Fernando Gago generó un gran debate en el fútbol argentino. El chileno no fue convocado al duelo ante Newell´s y este jueves rompió el silencio.

El ex Colo Colo explicó el motivo de su demora para regresar a la Argentina antes del cruce con la Lepra y se mostró de acuerdo conla decisión que tomó el entrenador.

Durante una entrevista con Meganoticias de Chile, Palacios aseguró que su regreso tardío al país se generó a partir de un accidente de tránsito que lo demoró: «Me dieron dos días libres e íbamos a entrenar el lunes por la tarde. Me confié, porque tomé el último vuelo de Chile a Argentina que era a las 11.30. Cuando iba al aeropuerto, tuve un pequeño choque, y debí quedarme a solucionar el problema porque tuve que dar mis datos«.

Aunque el jugador aseguró que le avisó al club de inmediato, ya que el próximo vuelo era recién a las 17: «Avisé al consejo, no fue que ellos se dieron cuenta porque no llegué y por eso me castigó el club, no hubo multa incluso. Además, el técnico hizo lo que se debe respetar como equipo y es una regla de convivencia de respeto, son las que debo cumplir y lo entiendo».

La opinión de Palacios sobre Fernando Gago en Boca

En ese sentido, el chileno respaldó a Gago por su decisión y aceptó la medida que tomó en el Xeneize. «Entiendo completamente lo que hizo , porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona cuando no llega a trabajar», señaló.

«Son reglas de convivencia que se deben respetar, así que no hay problemas en el vestuario«, concluyó.