Ricardo Gareca opinó de su continuidad en Chile y fue tajante sobre Carlos Palacios: «No es ideal»

Ricardo Gareca atraviesa un delicado presente en la Selección de Chile luego de su irregular actuación en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el entrenador argentino se mostró confiado, está firme en el cargo y hasta opinó sobre Carlos Palacios, delantero de Boca.

En diálogo con DSports Radio, el Tigre reveló que habló con los dirigentes de la Federación y luego de esa charla, «al poco tiempo me volvieron a llamar para ratificarme. Me dijeron: ‘siga trabajando tranquilo'».

En ese sentido, Gareca se sinceró: «El ambiente no es ideal y yo soy consciente. Tengo una excelente relación con los dirigentes y entendía cualquier postura que pudieran tener, pero también estoy seguro de la mía, que es la de continuar, porque vemos que más allá de los resultados hay rendimientos y respuestas en el campo de juego».

Además, reconoció que «la presión es muy grande por todo este tiempo en el que Chile no fue a los Mundiales», aunque «estoy convencido de que estamos armando un equipo muy competitivo con grandes jugadores y yo no pierdo las esperanzas».

En la próxima doble fecha, la Roja recibirá a la Selección Argentina. Sobre este encuentro, el Tigre planteó que «necesitamos rendimientos y resultados que te inviten a creer y Argentina es una posibilidad inmensa de despegue para crecer anímicamente y como equipo».

Gareca opinó sobre la situación de Carlos Palacios en Chile

Con respecto a la situación de Carlos Palacios, quien se bajó de la convocatoria tras un encuentro ante Bolivia y en la previa del choque con Colombia para jugar con Colo Colo, Gareca fue tajante: «es una decisión de él, nos informó que tenía problemas personales y que quería ser desafectado. Después no tuve más una charla con él y no lo convocamos, pero no tengo ningún problema en lo más mínimo».

Además remarcó que «sigo sus actuaciones de cerca en Boca y ha sido uno de los jugadores más claros. Está en el radar mío. Lo único que puedo hacer yo es convocarlo, como jugador me interesa. Después estará en él venir si quiere o no. No le cierro la puerta a nadie, y más siendo la Selección». Y sentenció: Aunque él me dé o no un guiño, si me gusta lo que veo lo convoco y después será un problema de él si quiere venir o no».

Antes de finalizar, el Tigre reflexionó que «no hay nada que dignifique más que ser jugador de la Selección, no hay nada más importante. Si le puedo dar un consejo a alguien, le daría ese. Está el ejemplo de los Maradona o los Messi, que marcan un camino».