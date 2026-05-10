Río Negro impulsa un proyecto para controlar una medusa invasora detectada en lagos de la Patagonia

La detección de una medusa de agua dulce exótica en lagos de la Patagonia encendió las alarmas ambientales en Río Negro y motivó la presentación de un proyecto legislativo que busca reforzar las políticas de prevención y control frente al avance de especies invasoras en los recursos hídricos de la provincia.

La iniciativa propone modificar la ley provincial 4801, creada originalmente para combatir el alga didymo o «moco de roca», con el objetivo de ampliar su alcance e incorporar herramientas para enfrentar nuevas amenazas biológicas, como la medusa Craspedacusta sowerbii, originaria de China.

El proyecto propone controles para evitar la propagación de la especie en Río Negro

El proyecto fue impulsado por la legisladora Daniela Agostino tras la reciente aparición de estos organismos en la Laguna Los Huillines. La especie ya había sido detectada anteriormente en los lagos Escondido y El Trébol durante 2023 y 2024.

Según se advierte en los fundamentos de la iniciativa, esta medusa invasora compite por el alimento con las larvas de peces nativos, provocando alteraciones en la cadena ecológica que podrían impactar negativamente sobre las poblaciones ictícolas locales.

«El avance de especies invasoras representa una amenaza creciente para los ecosistemas acuáticos de la Patagonia«, señala el texto, que además remarca que la protección del patrimonio natural es una responsabilidad indelegable del Estado.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prevención. Debido a que la propagación de la especie puede darse a través de actividades humanas como la pesca y la navegación, se propone implementar de manera obligatoria el protocolo de «Remover, Lavar y Secar» para embarcaciones, equipos y elementos utilizados en ambientes acuáticos.

La propuesta también prevé aprovechar la estructura de controles ya existente para combatir el didymo, ampliando así las tareas de monitoreo y desinfección en lagos y ríos de Río Negro.

En cuanto al financiamiento, el proyecto establece que las campañas de prevención y control ambiental se sostendrán con el cinco por ciento de los fondos que la provincia recibe del Fondo Nacional Pesquero (Fonape).

Un estudio científico confirmó la presencia de la medusa asiática en lagos patagónicos

La preocupación por el avance de la medusa asiática en Río Negro se da luego de que un estudio científico publicado en la revista Desde la Patagonia, confirmara la presencia de la especie Craspedacusta sowerbii en lagos patagónicos. Los registros fueron realizados en los lagos Escondido y El Trébol durante los veranos de 2023 y 2024.

La investigación, desarrollada por especialistas del INIBIOMA, CONICET y la Universidad Nacional del Comahue, advirtió que esta medusa originaria de China logró adaptarse a ambientes templado-fríos andino-patagónicos, algo inédito para la región.

Además, el estudio alertó sobre el posible impacto ecológico de la especie, ya que se alimenta de pequeños organismos clave para la cadena alimentaria acuática y podría alterar el equilibrio de los ecosistemas locales.