Incentivo para emprendedores: el pueblo de Europa que otorga hasta 20.000 euros para abrir un negocio

El municipio de Santo Stefano di Sessanio, ubicado a 1.300 metros de altura en los Apeninos, inició un proceso de captación de nuevos habitantes para evitar la desaparición de la comuna. Con una población actual de 115 personas, las autoridades locales establecieron incentivos financieros para quienes fijen su residencia y desarrollen actividades económicas en la localidad.

El programa busca atraer perfiles activos que garanticen la continuidad de los servicios básicos y la dinámica comercial del enclave medieval.

Estructura de incentivos: apoyo económico y vivienda

La propuesta contempla asistencia financiera dividida en tres ejes para facilitar el establecimiento de los nuevos vecinos:

Subsidio de residencia: un pago anual de hasta 8.000 euros durante los primeros tres años.

un pago anual de hasta durante los primeros tres años. Capital para proyectos: una partida única de hasta 20.000 euros para el inicio de una actividad económica.

una partida única de hasta para el inicio de una actividad económica. Vivienda: acceso a propiedades con alquileres de costo mínimo gestionados por el municipio.

En total, la asistencia puede sumar hasta 44.000 euros, sujetos al cumplimiento del contrato de residencia y la puesta en marcha del plan de trabajo.

Perfil del postulante y condiciones legales

La convocatoria está sujeta a normativas estrictas para asegurar el impacto demográfico buscado:

Edad: el rango de inscripción es de 18 a 40 años. Permanencia: se exige un compromiso de residencia mínima de cinco años. Nacionalidad: abierto a ciudadanos italianos, de la Unión Europea o extranjeros con permiso de residencia permanente en Italia.

El programa prioriza el desarrollo de servicios que aprovechen la ubicación del pueblo dentro del Parque Nacional Gran Sasso. Las áreas con mayor demanda de proyectos son:

Turismo y alojamiento: Gestión de residencias rurales y guías culturales.

Gestión de residencias rurales y guías culturales. Comercio y gastronomía: Elaboración y venta de productos regionales.

Elaboración y venta de productos regionales. Mantenimiento: Oficios vinculados al funcionamiento operativo de la comunidad.

La selección de los candidatos finales dependerá de la viabilidad de la propuesta económica presentada y su capacidad para generar movimiento social en la zona.