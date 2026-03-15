Chiqui Tapia habló de la suspensión de la Finalissima: «Debía jugarse en una sede neutral»

La AFA no llegó a un acuerdo con la UEFA y la Finalissima entre la Selección Argentina y la de España se suspendió de manera definitiva.

El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, salió a dar su versión de los hechos después de que en Europa confirmen que no se iba a disputar el partido.

La final entre los dos últimos campeones continentales se iba a jugar inicialmente el viernes 27 de marzo en Qatar. Esa sede no se pudo mantener por la guerra en Medio Oriente.

Ante la búsqueda de un nuevo estadio, llegaron las posiciones encontradas y no hubo acuerdo. El principal contrapunto fue que Argentina no quería que se juegue en España.

La versión de Chiqui Tapia sobre la Finalissima

«Desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva. La propuesta inicial de disputarlo en Madrid —de la cual tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación— no respetaba ese principio«, explicó Tapia.

Ahí surgió la chance de mudar la sede a Italia y ambas partes estuvieron de acuerdo. En lo que no acordaron fue en la fecha ya que Argentina pidió que se pase para el 31/03.

3️⃣ Posteriormente se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo.



4️⃣ Argentina aceptó la sede sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 15, 2026

«Posteriormente se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo, «, continuó el presidente de la AFA.

«La UEFA informó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado«, agregó.

5️⃣ La UEFA informó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 15, 2026

«Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol», concluyó Chiqui.

Tapia no hizo mención a la supuesta propuesta de Argentina de jugarla después del Mundial o a la posibilidad de hacerlo a ida y vuelta como promovió España.