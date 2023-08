Chiqui Tapia llega a Bariloche, sede de la definición de la Copa Argentina de futsal

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, llegará hoy a Bariloche para presentar y seguir de cerca la definición de la Copa Argentina de futsal. La cita será en el Polideportivo Municipal N°3, a partir de las 14:30. Media hora más tarde se pondrán en marcha las semifinales, tanto femenina como masculina.

En julio pasado, Tapia y la gobernadora Arabela Carreras sellaron el acuerdo en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Después de la firma, la mandataria adelantó que “Bariloche será un destino privilegiado por la AFA para las competencias de futsal”. La idea es transformar a la ciudad en una referencia de la disciplina y por eso no se descartan más eventos para los próximos meses.

La definición en Bariloche toma más relevancia aún por la presencia de Luna Park, que se metió entre las cuatro mejores de la competencia femenina. Hoy cerrará la jornada y seguramente habrá un gran marco de público en el poli.

Hoy van las semifinales, el sábado habrá campeones

17 de Agosto vs. La Quema de San Luis será el primer partido de hoy, a las 15, por una de las semifinales masculinas. A las 17 jugarán Yunke FC (San Luis) vs. All Boys (femenina); a las 19, San Lorenzo vs. La Esperanza (Bahía Blanca) (masculina); y a las 21, Luna Park vs. San Lorenzo.

El viernes habrá descanso y el sábado se disputarán los duelos por el último lugar del podio y las finales, con este cronograma: 14, tercer puesto femenino; 16, tercer puesto masculino; 18, final femenina; 20, final masculina.

Antecedentes de la Copa Argentina de futsal

La Copa Argentina de futsal tuvo su primera edición en 2015, sólo para varones y el campeón fue Alvear. Después llegaron las conquistas de River (2016 y 2017), San Lorenzo (2018), Ferro (2019) y San Lorenzo (2022). La copa femenina arrancó en 2017 y festejó Pacífico. Más tarde llegaron las vueltas olímpicas de San Lorenzo, Ferro y Sporttivo Barracas, el club que preside Chiqui Tapia.