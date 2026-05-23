Cipolletti presentó su nueva indumentaria con los sponsors para el Federal A

De cara a una nueva fecha del Federal A, Cipolletti presentó oficialmente la indumentaria para lo que queda temporada con sus respectivos auspiciantes.

El evento se realizó en la sede del club donde además se firmó un «Acta de Alianza Estratégica» con las empresas que acompañan a la institución en el año de su centenario.

El sponsor principal en el pecho de la camiseta es el de Banco Patagonia. En la espalda, figuran TSB, el Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti.

(Foto: Oscar Livera)

En hombros y mangas, están Davitel, BMK y MyM. En el short, aparecen Casinos del Río, Laboratorios IDAC, Betsur y nuevamente el Gobierno de Río Negro.

Cipolletti volverá a jugar por el Federal A después de tener fecha libre este domingo a las 15:30 en La Visera de Cemento contra el puntero Atenas de Río Cuarto.

El Albinegro perdió sus últimos dos partidos y buscará volver a afianzarse en la zona de clasificación ante un rival que llega en un buen momento como líder del grupo.