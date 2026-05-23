Incendió una sala del hospital de Cipolletti tras una orden judicial por su bebé: qué dijo Salud de Río Negro

Policías y personal de salud intervinieron este viernes en el Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti luego de que una mujer provocara un incendio en el sector de Ginecología y Neonatología. El episodio ocurrió después de que le notificaran una medida judicial de retención de su bebé recién nacido.

Según informó el ministerio de Salud de Río Negro, la mujer, oriunda de Allen, «prendió fuego un colchón dentro de una zona de alta vulneabilidad» donde también permanecían internados otros tres bebés. Uno de ellos tenía «apenas un día de vida», detallaron.

El incendio generó un operativo de emergencia dentro del hospital

El hecho comenzó cuando trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Allen llegaron al hospital para comunicar una disposición judicial vinculada al bebé recién nacido. Después de la notificación, la mujer inició un incendio dentro del área de Maternidad.

Foto de archivo: Florencia Salto.

Las autoridades sanitarias indicaron que se activó un protocolo de emergencia para evacuar y resguardar a pacientes y trabajadores. También precisaron que no hubo víctimas ni personas heridas de gravedad tras el episodio.

Qué dijeron desde Salud tras el incendio en Cipolletti

Desde la cartera sanitaria provincial expresaron un “enérgico repudio” por lo ocurrido en el hospital público. A traves de un comunicado, recordaron que los equipos de salud trabajan “exclusivamente para cuidar y atender a pacientes con diferentes necesidades sanitarias”.

El ministerio de Salud también confirmó que se iniciaron actuaciones periciales y que las medidas se coordinan junto a la Justicia.

La cartera destacó además que el rápido accionar del personal de seguridad y de los trabajadores del sector permitió controlar la situación antes de que el fuego se expandiera hacia otros sectores.