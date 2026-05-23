Después del feriado, Anses retomará los pagos: quiénes cobran en la última semana de mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en la semana del martes 26 (el lunes es feriado) al viernes 29 de mayo a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de distintas prestaciones sociales. Los jubilados y pensionados que cobran arriba de la mínima reciben el incremento por movilidad del 3,38 por ciento, que impacta sobre todas las prestaciones.

Tras el feriado, cómo siguen los pagos de Anses en mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

En paralelo, continúan vigentes los pagos de otras prestaciones que ya comenzaron en mayo.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio

El organismo previsional recordó que los pagos se realizan según la terminación del DNI y que no es necesario retirar el dinero el mismo día de acreditación.

NA