Colectivos y estacionamientos, cómo funcionarán los servicios en Roca este fin de semana largo: ¿qué pasa con el KoKo en el Alto Valle?

Este fin de semana será largo debido a que el lunes 25 de mayo es feriado nacional inamovible en Argentina, en conmemoración del Día de la Revolución de Mayo y la conformación del Primer Gobierno Patrio.

Como sucede en cada fecha nacional, los distintos municipios anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos. En esta nota te informamos qué pasará en Roca y cómo circulará el KoKo en el Alto Valle.

Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle

En primer lugar, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».

Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.

Comercios, colectivos urbanos y más servicios en Roca