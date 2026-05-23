Colectivos y estacionamientos, cómo funcionarán los servicios en Roca este fin de semana largo: ¿qué pasa con el KoKo en el Alto Valle?
Este fin de semana será largo por el feriado del 25 de mayo y por esta razón se registrarán interrupciones en el funcionamiento normal de los servicios de la región. Mirá el detalle.
Este fin de semana será largo debido a que el lunes 25 de mayo es feriado nacional inamovible en Argentina, en conmemoración del Día de la Revolución de Mayo y la conformación del Primer Gobierno Patrio.
Como sucede en cada fecha nacional, los distintos municipios anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos. En esta nota te informamos qué pasará en Roca y cómo circulará el KoKo en el Alto Valle.
Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle
En primer lugar, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».
Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.
Comercios, colectivos urbanos y más servicios en Roca
- Colectivos:
En Roca aún no se confirmó cómo funcionará el servicio de colectivos urbanos, pero se estima que la empresa de transporte público, Cooperativa 1° de Septiembre, funcione con frecuencia de feriados y domingos.
- Estacionamiento: en cuanto al estacionamiento medido que funciona en las zonas centro. Durante los días feriados, el estacionamiento será libre y gratuito.
- Comercios: según la CAIC, al tratarse de un feriado nacional, «rigen las normas de descanso dominical», es decir solo se trabajará hasta el mediodía. «En caso de que el empleado preste servicios durante esa jornada, deberá percibir el pago doble de una jornada habitual», indicaron.
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