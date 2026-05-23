¿Cómo funcionarán los supermercados del Alto Valle de Neuquén y Río Negro este lunes 25 de Mayo?

Qué pasará con los supermercados durante el 1 de mayo de 2026 (Foto: archivo)

El calendario oficial indica que este 25 de mayo es feriado nacional por el día de la Revolución de Mayo, estableciéndolo como día no laborable para los empleados de comercio, ya que está establecido como feriado nacional inamovible en toda la Argentina.

Para las actividades en centros comerciales, shoppings y supermercados, las Cámaras de Comercios de Neuquén y Río Negro mencionaron que pasará durante el feriado por el 25 de mayo.

Comercios en Neuquén: cómo funcionarán el 25 de mayo

Según el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén, el 25 de mayo es feriado nacional no laborable. Esta norma está vigente tanto en Neuquén Capital como en el resto de la provincia.

Los supermercados, comercios y centros comerciales no estarán obligados a cerrar durante el 25 de mayo, pero los empleados podrán optar por asistir o no en la fecha. Esta decisión aplicará a servicios o actividades ligadas a los establecimientos, como el cine.

Comercios en Río Negro: cómo funcionarán el 25 de mayo

El Centro de Empleados de comercio de Río Negro afirmó que el 25 de mayo es feriado inamovible y obligatorio, por lo cual «si el empleado trabaja, corresponde pagarle el doble de una jornada normal, según lo establece el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)».

Según compartieron desde el Centro de Empleados, si algún personal no asiste al trabajo durante el día lunes 25 de mayo, no se le descontará el día al momento de recibir el sueldo correspondiente.

La normativa aplica tanto a la ciudad de Roca como el resto de localidades de la provincia.