Estacionamiento medido, colectivos y más: cómo funcionarán los servicios en Neuquén durante el lunes 25 de mayo

Cómo funcionarán los servicios en la ciudad de Neuquén este lunes. Foto: archivo Cecilia Maletti

Con motivo del feriado por el Día de la Revolución de Mayo, habrá un esquema especial en los servicios el lunes 25 de mayo en Neuquén capital.

Desde el municipio detallaron cómo funcionará el próximo lunes la recolección de residuos, el transporte público, el estacionamiento medido, y las oficinas turísticas.

Así funcionarán los servicios durante el 25 de mayo en Neuquén

La recolección de residuos se prestará con normalidad durante toda la jornada, mientras que el transporte público funcionará con frecuencia de domingo y feriado.

Por otro lado, el Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) no tendrá funcionamiento y los Centros de Transferencia permanecerán cerrados.

En cuanto a los cementerios municipales estarán abiertos de 9 a 19, tanto el Central, sobre calle Córdoba al 635, como el de El Progreso, en Abraham 2.201.

Las oficinas de turismo permanecerán abiertas durante el fin de semana largo y se desarrollarán actividades guiadas para vecinos y turistas.

La oficina del centro y la ubicada en la ETON atenderán de 8 a 20, mientras que la oficina del puente abrirá de 8 a 19 y la del balneario Gustavo Fahler funcionará de 8.30 a 19.

25 de mayo en Neuquén: las líneas de atención disponibles

El municipio también informó las líneas de atención disponibles:

La Línea 147: atenderá de 8 a 15, y se podrá llamar durante las 24 horas a la Línea 103 de Protección Civil.