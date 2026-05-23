Conmoción en el básquet de Neuquén: asesinaron a Khapri Alston, exjugador de Centro Español

"Te recordaremos como el gran jugador y la gran persona que fuiste", escribieron desde Centro Español de Plottier.

La comunidad del básquet de Neuquén se encuentra conmocionada por la muerte del jugador norteamericano Khapri Alston, quien jugó en Centro Español de Plottier durante la temporada 2017-18 de la Liga Argentina. Alston tenía 31 años y fue asesinado a la salida de un bar en Dolton, Chicago, después de una pelea. Desde Chile también enviaron sus condolencias a la familia. Allí fue campeón y MVP de la Liga Nacional con el Club Deportivo Valdivia.

Según informaron medios estadounidenses, el homicidio ocurrió el jueves por la noche. Alston se encontraba junto a su novia en el bar Rucker Cigar Lounge de Dolton cuando protagonizó un enfrentamiento con otra persona. El descenlace fue fatal: más tarde, el deportista recibió un disparo cerca de East 115th Street y South Martin Luther King Drive. Aún no trascendieron los motivos de la pelea.

Dolor en Neuquén y Chile por la muerte de un reconocido basquebolista

La familia salió a exigir que se avance rápidamente con la investigación. El padre, Shenier Alston, advirtió que el agresor tiene «influencias políticas» y temen que no se lleve adelante un juicio. De acuerdo a lo informado por Fox, el atacante fue detenido pero aún no se le formularon cargos.

Alston se destacó como pivot en Centro Español de Plottier en el año 2017 y 2018, luego pasó al Club Deportivo Valdivia donde se consagró campeón y dejó un gran recuerdo entre los hinchas. Allí fue nombrado MVP de la temporada 2018-2019 y su desempeño hizo que lo apodaran como «Mr. Doble Doble».

«Eterno Khapri», el mensaje de despedida del Club Deportivo Valdivida de Chile.

Su familia destacó que Alston fue querido en todos los paises donde jugó. En su trayectoria profesional también vistió los colores del Club Peñarol de Uruguay y otros equipos de Bolivia, Indonesia y el Reino Unido. En el último tiempo, Alston jugaba en la liga semiprofesional ABA de Estados Unidos para Chicago Fury.

«Te recordaremos como el gran jugador y la gran persona que fuiste, dejando una huella en nuestro club y en todos los que compartieron cancha con vos. Uno de nuestros grandes extranjeros del Torito. QEPD», expresó el club Centro Español de Plottier.

Desde el Club Deportivo Valdivia también enviaron sus condolencias por la partida: «Khapri Alston, un jugador que siempre será parte de la historia de nuestro club. Al margen de sus logros deportivos y de ser un extraordinario jugador, siempre lo recordaremos como una gran persona que realmente vibraba con este deporte. Nos sumamos al dolor de su familia y enviamos nuestras sinceras condolencias. El Club Deportivo Valdivia y su gente jamás te olvidarán».

El reclamo de la familia de Khapri Alston tras el asesinato

Familiares y allegados de Alston se reunieron este viernes por la tarde frente a la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook, luego de identificar el cuerpo.

“Estamos destruidos y devastados. No podemos creer que esto haya pasado. Era muy querido y apreciado no solo en Chicago, sino en todo Estados Unidos. Tuvo una carrera increíble en el extranjero y también en la secundaria. Hay mucha gente devastada y destrozada. No podemos creer que esto haya sucedido”, dijo su padre en una entrevista con Fox.

El padre de Khapri Alston pidió que se avance rápidamente con la investigación. Foto: captura.

La familia exige una investigación completa y teme que el caso pueda ser ignorado por los presuntas influencias del detenido.

“Por lo que entiendo, este joven tiene conexiones políticas y muchos negocios, y no queremos que sus vínculos políticos y su dinero influyan para que esto quede tapado. Mi hijo no es una víctima más. Queremos justicia. No va a ser solo un número en un expediente archivado como un asesinato sin resolver”, agregó su padre y lamentó: «Esto podría haberse resuelto. Simplemente tendrías que haberte ido. Todos tendrían que haberse ido. No tenías que matar a mi hijo”.