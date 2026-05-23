Una decana dirigirá la facultad Regional Neuquén de la UTN, en Plaza Huincul

El viernes por la noche se concretó el acto eleccionario en la facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene sede en Plaza Huincul. La flamante decana es la ingeniera Patricia González que estará acompañada por Henry Torrico. La elección fue por amplia mayoría y la asunción se producirá el próximo 10 de septiembre y por un período de cuatro años.

El anexo áulico que la UTN – FRN tiene en Cutral Co permitió el desarrollo la 5° asamblea de facultad, encargada de elegir las nuevas autoridades que tendrán el mandato en el período de 2026 – 2030. Las y los asambleístas que participaron anoche representan al claustro directivo y a los departamentos académicos de Materias Básicas, Ingeniería Química e Ingeniería Electrónica.

Ante la proposición de la actual secretaria académica, Patricia González para el cargo de decana, se abrió el proceso de votación. Hubo 37 sufragios positivos y tres en blanco. Luego, se hizo lo mismo para el cargo de vicedecano que recayó en Henry Torrico, docente de la casa de altos estudios. No hubo otras propuestas.

Conocido el escrutinio, González agradeció el apoyo y destacó la labor del decano saliente, Pablo Liscovsky, de quien dijo que hizo un trabajo «incansable en la búsqueda de consenso» y que deja una «facultad consolidada y un modo de conducción, de escucha y de construcción de comunidad universitaria».

González es la primera mujer que conducirá la FRN – UTN y sobre este aspecto, subrayó en su discurso la importancia de «reconocer, valorar y contar con políticas de género». Evaluó el contexto nacional díficil que atraviesa el sistema universitario y reconoció que a nivel regional tanto Cutral Co como Plaza Huincul «entienden el valor estratégico de contar con una universidad nacional, que está comprometida con la sociedad en la que estamos».

Sobre la vinculación con la industria hidrocarburífera, la flamante decana explicó que la facultad tiene un desarrollo territorial amplio y se mantiene una colaboración constante con las dificultades que presenta la industria.

La elección se hizo en el anexo áulico de Cutral Co. (Foto: gentileza)

En tanto, el vicedecano, Torrico agradeció el respaldo y recordó cuando llegó a Plaza Huincul para estudiar ingeniería. Hizo un repaso del cambio que tuvo desde entonces -era unidad académica- hasta su transformación en facultad- por lo que consideró que continuarán en ese camino.

Al término de la elección, el decano Liscovsky valoró la tarea en conjunto que llevaron adelante. «Nada de esto es posible sin equipo. Todos saben que los aprecio profundamente porque si no esto no es viable», dijo a sus compañeros. Para el futuro, remarcó que «cada quien ponga lo mejor de sí porque eso es lo que ha hecho crecer a esta facultad», cerró emocionado.

En la UTN -FRN cursan alrededor de 1.000 estudiantes, repartidos entre las dos carreras de grado y las tecnicaturas que funcionan en la comarca petrolera y en otras ciudades de Neuquén. La sede central está en Plaza Huincul, donde se desempeña más de un centenar de docentes, no docentes y además cuenta con residencias universitarias para alumnos que son becarios.

El mandato de las flamantes autoridades comenzará el próximo 10 de septiembre, según anunció Liscovsky -quien junto a Horacio Spesot- dejará el cargo después de dos gestiones al frente de esta institución. En su mandato, la sede central tuvo un crecimiento edilicio y además se creó el colegio preuniversitario, que es el primero que tiene la UTN en todo el país.