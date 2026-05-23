Río Negro se coronó campeón de los Juegos Epade 2026 y obtuvo su noveno título

Este viernes cerró la 19° edición de los Juegos Epade 2026. Más de 1000 chicos y chicas de la Patagonia se hicieron presentes en las tres sedes, donde se realizaron las disciplinas de futbol, básquet, vóley, handball, ciclismo y atletismo.

Río Negro volvió a gritar campeón luego de 5 años. La última vez había sido en 2021. De esta forma, llegó a los nueve títulos en la historia de la competencia. Gracias a las grandes actuaciones, sacó una gran ventaja en la punta con 103 puntos. Lo siguió Chubut con 89 y Neuquén cerró la punta con 83.

En Viedma hubo festejos locales. El futbol se colgó dos oros. En primer turno, el equipo femenino gritó campeón tras vencer en la gran final a Neuquén por 1-0. Un dato a destacar es que solo recibió un gol en cinco partidos. Luego, los chicos derrotaron agónicamente por penales a Chubut para celebrar la consagración. Ambos cierran la campaña invictos.

El futbol hizo valer la localía y festejó desde los doce pasos.

Por otro lado, el básquet tuvo sus definiciones en el Polideportivo Gregorio Arias. Allí, la delegación rionegrina también fue protagonista. El masculino se quedó con la dorada tras derrotar a La Pampa por 56-49 y cerrar así un torneo perfecto de siete victorias. Además, las chicas cayeron ante Neuquén (27-51) y obtuvieron la medalla plateada.

Doble oro del vóley en Santa Rosa

El vóley, que se jugó en Santa Rosa, también tuvo a Río Negro en lo más alto del podio. Luego que en ambas ramas avanzaran a las semifinales como segundos de grupo, se midieron en la gran final ante La Pampa (masculino) y Chubut (femenino), con triunfos por 3-1 y 3-2, respectivamente.

Los chicos del vóley dieron el batacazo y derrotaron al local en la final.

La gran particularidad es que ambos seleccionados rionegrinos habían caído ante estos rivales en la primera fase, pero tomaron revancha en la definición y gritaron campeones. En La Pampa también se cerró el ciclismo, donde Río Negro fue oro en la rama masculina.

Medallas para el handball en Neuquén

Neuquén Capital fue sede del handball en el estadio Ruca Che. Allí, el equipo masculino logró la medalla de bronce tras derrotar a La Pampa por 40-19 en el partido por el tercer puesto. La rama femenina llegó a la final, pero lamentablemente cayó contra Chubut (17-23) y se colgó la plateada.