Cómo es la nueva campaña de socios del Club Cipolletti: «Es más fácil y rápido»

El Club Cipolletti lanzó una nueva campaña de socios, «Asociate Online» en la que hace hincapié en la simplificación del proceso de manera virtual. «Es más fácil y rápido», destacaron desde la institución.

La novedad es que los nuevos socios se pueden sumar desde cualquier lugar del mundo sin la necesidad de acercarse físicamente al club para hacer el trámite.

Se puede completar el breve formulario a partir de una aplicación o de una página web que compartieron en sus redes sociales. (https://clubcipolletti.brio.club/asociate/).

Por esta vía, también se puede elegir el método de pago con débito automático. De esta forma, es más práctico el proceso y la vinculación con el club.

Los socios pueden participar de las distintas actividades del club, tener beneficios con descuentos en comercios e ingresar sin costo adicional a los partidos de local del equipo en el Federal A de fútbol a partir de un canje previo de entradas.

La gran campaña del equipo, que tuvo la mejor primera fase desde que juega categoría, volvió a acercar a muchos hinchas y en el Albinegro saben que es una buena oportunidad para ampliar la masa societaria, un sostén vital para el orden económico.