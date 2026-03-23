Imputaron a un hombre por apuñalar a otro en disturbios en el club Cipolletti: dictaron prisión preventiva

Un hombre de 28 años fue imputado por tentativa de homicidio tras un violento episodio ocurrido en las inmediaciones del club Cipolletti. La Justicia le dictó prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación. El hecho se produjo el 18 de marzo por la noche, en el marco de disturbios registrados durante la despedida del plantel de fútbol. Según la fiscalía, el imputado habría atacado a la víctima con un arma blanca en medio de un enfrentamiento masivo.

El hecho: un ataque en medio de disturbios

De acuerdo con la acusación, «alrededor de las 21:40 hubo un enfrentamiento entre aproximadamente 60 personas» en el ingreso al predio ubicado sobre calle O’Higgins al 180.

La audiencia se desarrolló en la sede judicial de Cipolletti. Foto Gentileza.

En ese contexto, el imputado «habría atacado a la víctima por la espalda con un elemento cortopunzante», provocándole heridas de gravedad. «Fue en ese marco que le habría causado lesiones que pusieron en riesgo su vida», precisó la fiscalía durante la audiencia.

La calificación legal adoptada por la jueza de Garantías fue la de tentativa de homicidio, en los términos de los artículos 79, 42 y 45 del Código Penal.

Las pruebas reunidas por la fiscalía

Para sustentar la imputación, el Ministerio Público Fiscal presentó distintos elementos de prueba. Entre ellos se destacan entrevistas a testigos, un informe preliminar del Gabinete de Criminalística, documentación médica sobre las lesiones de la víctima y el análisis de cámaras de seguridad.

Según se indicó, el material fílmico resulta clave para ubicar al sospechoso en el lugar y reconstruir su presunta participación en el ataque.

Prisión preventiva por riesgo procesal

Tras formular los cargos, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

«Necesitamos que las personas que han declarado y deberán hacerlo a lo largo de este proceso, lo hagan con la tranquilidad necesaria», argumentó el representante fiscal.

La defensa pública no presentó objeciones ni a la imputación ni a la medida cautelar. En consecuencia, la jueza resolvió hacer lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, coincidente con el período de investigación preliminar.

Detención y avance de la causa

La audiencia se concretó luego de que el equipo fiscal, junto con la policía, analizara las pruebas recolectadas. A partir de esos elementos, se solicitó una orden de detención y se llevó adelante un allanamiento.

Finalmente, el acusado fue aprehendido por personal policial tras presentarse en una unidad, quedando a disposición de la Justicia.

Con esta resolución, la investigación continuará enfocada en esclarecer completamente el hecho, determinar responsabilidades y avanzar hacia una eventual instancia de juicio.