En vivo: Argentina empata con Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20

Argentina va por la final ante Colombia en el Mundial Sub 20. (Foto: AFP)

La Selección Argentina empata 0 a 0 con Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile con dos cambios obligados, uno por lesión y otro por suspensión.

El defensor Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla y quedó afuera para lo que resta del torneo. Al igual que en los cuartos ante México, lo reemplaza Juan Villalba.

Además, Maher Carrizo no está disponible luego de llegar a la segunda amarilla. Lo mismo le pasó a Colombia con su figura, Neyser Villarreal. En su lugar ingresó Ian Subiabre, atacante de River.

Diego Placente mantuvo el esquema con tres zagueros y sigue como titular Gianluca Prestianni que se metió tras la lesión de Álvaro Montoro.

Formaciones

De esta manera, Argentina forma con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

Colombia va con: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González; Joel Canchimbo, Emilio Aristizabal y Óscar Perea.

Marruecos eliminó a Francia por penales y espera en la final

Marruecos hizo historia y eliminó a Francia por penales en la primera semifinal. Después de empatar 1 a 1 en los 90′ y en el alargue, los africanos se impusieron 5 a 4 en la tanda.

Marruecos superó su mejor actuación (4° en 2005) y es finalista por primera vez. El partido por el título será el próximo domingo a las 20 horas.