SUSCRIBITE
Futbol Deportes

EN VIVO

En vivo: Argentina empata con Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20

La Selección Argentina empata con Colombia en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 de Chile. Marruecos espera tras eliminar a Francia por penales.

Redacción

Por Redacción

Argentina va por la final ante Colombia en el Mundial Sub 20. (Foto: AFP)

Argentina va por la final ante Colombia en el Mundial Sub 20. (Foto: AFP)

La Selección Argentina empata 0 a 0 con Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile con dos cambios obligados, uno por lesión y otro por suspensión.

El defensor Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla y quedó afuera para lo que resta del torneo. Al igual que en los cuartos ante México, lo reemplaza Juan Villalba.

Además, Maher Carrizo no está disponible luego de llegar a la segunda amarilla. Lo mismo le pasó a Colombia con su figura, Neyser Villarreal. En su lugar ingresó Ian Subiabre, atacante de River.

Diego Placente mantuvo el esquema con tres zagueros y sigue como titular Gianluca Prestianni que se metió tras la lesión de Álvaro Montoro.

Formaciones

De esta manera, Argentina forma con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

Colombia va con: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González; Joel Canchimbo, Emilio Aristizabal y Óscar Perea.

Marruecos eliminó a Francia por penales y espera en la final

Marruecos hizo historia y eliminó a Francia por penales en la primera semifinal. Después de empatar 1 a 1 en los 90′ y en el alargue, los africanos se impusieron 5 a 4 en la tanda.

Marruecos superó su mejor actuación (4° en 2005) y es finalista por primera vez. El partido por el título será el próximo domingo a las 20 horas.


Temas

Colombia

Mundial Sub 20

Selección Argentina

La Selección Argentina empata 0 a 0 con Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile con dos cambios obligados, uno por lesión y otro por suspensión.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios