En vivo: Argentina empata con Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20
La Selección Argentina empata con Colombia en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 de Chile. Marruecos espera tras eliminar a Francia por penales.
La Selección Argentina empata 0 a 0 con Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile con dos cambios obligados, uno por lesión y otro por suspensión.
El defensor Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla y quedó afuera para lo que resta del torneo. Al igual que en los cuartos ante México, lo reemplaza Juan Villalba.
Además, Maher Carrizo no está disponible luego de llegar a la segunda amarilla. Lo mismo le pasó a Colombia con su figura, Neyser Villarreal. En su lugar ingresó Ian Subiabre, atacante de River.
Diego Placente mantuvo el esquema con tres zagueros y sigue como titular Gianluca Prestianni que se metió tras la lesión de Álvaro Montoro.
Formaciones
De esta manera, Argentina forma con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Alejo Sarco.
Colombia va con: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González; Joel Canchimbo, Emilio Aristizabal y Óscar Perea.
Marruecos eliminó a Francia por penales y espera en la final
Marruecos hizo historia y eliminó a Francia por penales en la primera semifinal. Después de empatar 1 a 1 en los 90′ y en el alargue, los africanos se impusieron 5 a 4 en la tanda.
Marruecos superó su mejor actuación (4° en 2005) y es finalista por primera vez. El partido por el título será el próximo domingo a las 20 horas.
¡¡ATAJÓ EL MESBAHI Y MARRUECOS ES FINALISTA!!— DSPORTS (@DSports) October 15, 2025
El tercer arquero de Marruecos le tapó el penal a Djylian N'Guessan y euforia total en Valparaíso.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/EqUegL0EbS
