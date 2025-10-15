Lautaro Martínez alcanzó a un histórico en la tabla de goleadores de la Selección Argentina

La albiceleste impuso sus condiciones y apabulló a la selección centroamericana. Tras el triunfo, el delantero se expresó sobre distintos temas: su doblete, el debut de futbolistas, la importancia de los amistosos y la fecha de la Finalissima. Los detalles.

Lautaro Martínez habló tras su doblete ante Puerto Rico: «Siempre es importante convertir»

La Selección Argentina goleó a Puerto Rico por 6-0 en un amistoso internacional. Los dirigidos por Scaloni demostraron las diferencias entre un equipo y otro y se florearon en Miami. Uno de los protagonistas fue Lautaro Martínez, que ingresó a los 16′ del segundo tiempo y cerró el marcador con dos tantos.

Al término del partido, el atacante del Inter habló con TyC Sports y remarcó la importancia de anotar: «Siempre es importante convertir para un delantero, con esta camiseta siempre suma«. Además, expresó su alegría por los debuts de Lautaro Rivero, Aníbal Moreno, José López y Facundo Cambeses: «Estoy feliz porque hoy pudieron debutar varios chicos. Pudimos hacer muchísimos goles».

Con sus dos goles ante los boricuas, igualó a Hernán Crespo con 35 tantos (en 74 partidos) y se posicionó como el cuarto máximo goleador de la Selección Argentina. Por delante solo tiene al Kun Agüero (42), Gabriel Batistuta (54) y Messi (114).

La importancia de los amistosos y la Finalissima contra España

Tras la goleada, el delantero reflexionó sobre la seriedad que le dan Scaloni y el equipo a los amistosos: «A no relajarse y seguir trabajando al máximo como lo repite el entrenador y como lo repetimos nosotros, cada vez que nos toca, dar lo mejor y afrontar todos los partidos al 100%«, resaltó.

Para cerrar, tiró un palito sobre la Finalissima: «Se tendría que haber jugado un año atrás. Si se pone antes del Mundial, lo afrontaremos de la mejor manera porque es una final, es un trofeo y todos los partidos tratamos de afrontarlos de la misma manera».

Los próximos partidos de la Selección Argentina

El equipo de Scaloni volverá a jugar en la fecha FIFA de noviembre. En esta ventana volverá a disputar dos amistosos. Hasta el momento, solo está confirmado el choque en Angola ante el combinado local y la AFA busca al segundo rival, posiblemente también en África.

Estos amistosos son claves para el cuerpo técnico de la Selección, ya que solo quedan seis partidos (5 amistosos y la Finalissima) antes del comienzo del Mundial 2026. En estas convocatorias, el entrenador de la albiceleste tratará de cerrar la lista de convocados, que todavía no se sabe si será de 26 o 30 jugadores.