Chiqui Tapia posó con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la previa de un nuevo amistoso: «Tridente con aura»

Chiqui Tapia estuvo con Messi y De Paul en la previa del amistoso ante Puerto Rico.

La Selección Argentina afronta el cierre de su gira por Estados Unidos con un duelo inédito ante Puerto Rico, que se disputará este martes a las 21 (hora local) en el Chase Stadium de Miami. En la antesala del encuentro, Claudio “Chiqui” Tapia volvió a protagonizar uno de los rituales que ya se volvieron costumbre en la Scaloneta: compartir mates y fotos junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Chiqui Tapia posó con Messi y De Paul en la previa de un nuevo amistoso

El presidente de la AFA publicó la imagen en sus redes sociales con un mensaje cargado de orgullo nacional: “Haciendo Patria. ¿Así, o más argentinos? TRIDENTE CON AURA”. La publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas, que destacaron la buena relación del dirigente con los referentes del plantel campeón del mundo.

Haciendo Patria. ¿Así, o más argentinos? 🧉🇦🇷



TRIDENTE CON AURA. pic.twitter.com/7gby4N0ve0 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 14, 2025

El encuentro ante Puerto Rico marcará la primera vez en la historia que Argentina enfrenta a ese seleccionado. Además, servirá como cierre de una gira que incluyó partidos en distintas ciudades estadounidenses, con gran acompañamiento del público albiceleste.

El equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar su paso por Norteamérica con otra actuación sólida para seguir creciendo cómo plantel de cara al Mundial de 2026 dónde la Albiceleste tendrá la difícil misión de defender el título conseguido en Qatar.

El duelo ante Puerto Rico será una nueva oportunidad para seguir afinando detalles y observar variantes en todas las líneas, con el foco puesto en llegar al Mundial 2026 con un plantel competitivo y en plena evolución y mejorando día a día.