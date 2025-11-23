Boca le ganó a Talleres con un doblete de Merentiel y va con Argentinos en cuartos de final

Boca se sacó de encima a Talleres y está en los cuartos de final del torneo Clausura, pero no se llevó de arriba. Fue 2-0 con un doblete de Miguel Merentiel, en una Bombonera que estuvo a pleno y que en la próxima instancia será escenario para el duelo ante Argentinos Juniors.

El Xeneize ligó como pocas veces en el primer tiempo porque la visita tuvo el control del juego y de las situaciones. Carlos Tevez sorprendió con su esquema y las ocasiones de gol fueron varias. Fallaron Rick, Angulo y Cáceres y el Xeneize la sacó barata.

En el medio de esa superioridad del equipo cordobés, Milton Giménez ratificó que está con la mira torcida y erró una imposible, hasta que apareció una fórmula conocida: córner de Lea Paredes y cabezazo de Latuaro Di Lollo para el 1-0. En realidad, la empujó Miguel Merentiel, pero fue toda del central.

Boca encontró tranquilidad, pero una mano del Changuito Zeballos le dio una chance inmejorable a Talleres. Sin embargo, Marchesín le tapó de manera magistral a Cáceres y, por primera vez, escuchó una ovación en La Bombonera.

Si el cierre de la etapa fue un negoción para el Xeneize, el arranque del complemento lo superó. En apenas 20 segundos, Merentiel apareció por segunda vez en la noche y mandó a la red un centro venenoso del Changuito que sorprendió a la defensa rival. 2-0 y serie encaminada.

ASEGURÓ LA BESTIA Y GOL DE BOCA 🔵🟡 Tras un córner de Paredes, Di Lollo ganó de arriba y la pelota dio en el travesaño y se metía, pero apareció Merentiel para segurar el 1 a 0 ante Talleres



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025

MARCHESÍN LE TAPÓ EL PENAL A MATEO CÁCERES Y BOCA SIGUE GANANDO 1 A 0 🧤



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025

El segundo gol fue un golpe de nocaut para Talleres, que nunca dejó de buscar el arco rival, pero se le hizo cuesta arriba. El ingresó de Girotti fue importante (un cabezazo dio en el palo), pero a la vez, esa búsqueda del descuento provocó huecos atrás y el Xeneize tuvo ocasiones para anotar el tercero. Giménez, torcido, contó con dos claras y Battaglia, que volvió después de cuatro partidos, también se generó una en pelota parada.

El final sirvió para el doble ingreso de Herrera y Cavani, y para que la gente despida al equipo con una gran ovación. Ahora se viene el Bicho de La Paternal, en un partido que promete muchas emociones, camino a las semifinales.