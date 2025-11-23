Estudiantes dio el batacazo y eliminó a Rosario Central del Clausura

Estudiantes venció a Rosario Central y se clasificó a los cuartos del Clausura. En un duelo lleno de morbo, el Pincha fue mejor y sacó a uno de los candidatos.

Era un partido que se empezó a jugarse afuera de la cancha. Luego de que la AFA le diera el título de campeón de Liga 2025, Estudiantes sacó un comunicado donde reveló que no hubo ningún representante pincharrata en la reunión. Tanto fue el enojo y el disgusto por parte de la institución dirigida por Juan Sebastián Verón, que realizaron un pasillo de espaldas para el insólito campeón.

El pasillo de espaldas de Estudiantes. Foto: BAIRES.

En los primeros minutos del encuentro, no hubo arcos y la pelota se repartió en la mitad de la cancha. La primera clara fue para Estudiantes: tras una presión alta, Palacios tuvo el gol pero definió mal frente al arco.

Central no pudo llegar con peligro, y a los 30 minutos recibió un golpazo. Edwuin Cetré finalizó una gran jugada colectiva con un derechazo que se coló al segundo palo de Fatura Broun.

El Canalla reaccionó rápidamente con su máxima figura. Ángel Di María ejecutó un tiro libre desde la izquierda, le pegó al primer palo y casi sorprende a Muslera.

Central buscó desde arriba pero no pudo quebrar la resistencia de Muslera

En la segunda mitad, Rosario Central salió a buscar el empate. El local arrinconó al Pincha en su campo y buscó desde arriba la igualdad. Pero sorpresivamente Estudiantes estuvo muy cerca de ampliar el marcador. Luego de un buen contraataque, Facundo Farías quedó mano a mano con el arquero, que tapó con su cuerpo y evitó el segundo.

A partir de ahí, fue todo nerviosismo para el reciente campeón, que jugó con la lógica presión de su gente. El equipo de Ariel Holan llenó de centros el área pincha, pero recién hubo verdadero peligro a los 45 del complemento, cuando Alejo Véliz conectó un centro desde la izquierda, que impactó en el palo.

El conjunto rosarino sintió la ausencia de Ignacio Malcorra, que no estuvo presente por la expulsión en la última fecha frente a Independiente. De esta forma, Central se queda sin competencia y se enfoca en 2026, donde volverá a disputar la Copa Libertadores.

Estudiantes a cuartos de final

El Pincha fue al Gigante de Arroyito, se plantó y dejó afuera a uno de los candidatos. En medio de toda la polémica generada por la decisión de AFA, Estudiantes eliminó al equipo con más puntos de la tabla anual.

Con esta victoria, el equipo platense accedió a los cuartos de final del torneo Clausura. En la próxima instancia se medirá frente a Central Córdoba, que eliminó con mucha polémica a San Lorenzo.