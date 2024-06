Copa América: Brasil, la falta de puntería y los «colectivos» de Alfaro

Antecedida por un atípica eliminatoria mundialista, Brasil desembarcó en la Copa América buscando salir de del letargo. Su arranque no parece un buen augurio para lograr ese objetivo. Los brasileños dominaron de punta a punta su encuentro ante Costa Rica, pero no lo pudieron patentar en el marcador y firmaron un deslucido empate 0-0 en su presentación en el torneo continental. Gustavo Alfaro, DT de los Ticos, se salió con la suya: planteo un esquema defensivo que funcionó a la perfección y tuvo su premio. En criollo, puso un colectivo en el primer tiempo, dos en el segundo y sumó un punto.

Rodrygo, Lucas Paquetá y Vinicius Júnior contaron con claras ocasiones de gol, pero no estuvieron finos en la definición y así, cumplida la primera jornada del grupo D, Colombia (venció 2-1 a Paraguay) quedó como único líder.

Brasil, que marcha sexto en las eliminatorias de la Conmebol, donde por primera vez en su historia perdió tres partidos consecutivos, no pudo ganar ante los 67.158 aficionados reunidos en el Sofi Stadium, con clara mayoría de amarillo.

Paquetá fue el que generó las mejores situaciones de Brasil, pero la pelota no entró. (AP)

El gol que no fue

A los 29 del primer tiempo Marquinhos gritó gol, pero fue anulado por fuera de lugar luego de una revisión con el VAR. Y sobre el final de la primera parte, los brasileños volvieron a tocar a puerta con un intento de Rodrygo que se fue por encima del arco.

En el complemento, la historia se repitió y Brasil dominó, pero la falta de puntería o la seguridad de Patrick Sequeira, el nuevo titular del arco tico tras la decisión del emblemático Keylor Navas de renunciar a la selección, frenaron las ilusiones del equipo de Dorival Junior.



Alfaro: «Nos daban por muerto antes de empezar la película»

«Ojalá nos empiecen a mirar desde el respeto, porque somos un equipo que va a luchar desde el orden, de luchar hasta el final», afirmó Gustavo Alfaro,al término del partido disputado en Inglewood. «A nosotros todos nos daban por muerto antes de empezar la película. Es un lindo premio para todos estos chicos», agregó el DT de Costa Rica.

Alfaro, de 61 años, y con pasos recientes por la Selección de Ecuador, Boca y Huracán, destacó la actuación de sus dirigidos, el plantel más joven del torneo con una media de edad de 24,7 años, frente a los pentacampeones del mundo. «Salvo el caso de Francisco Calvo y Joel Campbell, este era el primer partido que jugaban de esta naturaleza. La diferencia era muy grande, sabíamos que era muy grande, el tema es que dentro de la cancha hiciéramos lo humanamente posible para igualarlo», afirmó.

Alfaro y la resistencia

El DT reconoció que su equipo quedó debiendo en labores ofensivas, pues no remató ni una vez al arco de Alisson, pero cumplió en la defensa, donde el portero Patrick Sequeira tuvo una actuación destacada.

«Una de las cosas que les dije en el primer tiempo fue: quieren que les diga la verdad o les mienta. Ellos pidieron la verdad. ‘Si seguimos jugando así, lo más probable es que perdamos el partido. Si no obligamos a retroceder a Brasil, no se puede resistir 90 minutos así», afirmó.

«Son cosas que nos quedan en el debe, ojalá este partido, esta enseñanza, este desafío que hemos enfrentado, nos sirva para crecer. Lo importante es que los chicos tuvieron la templanza, la capacidad para transitar la incomodidad, para sufrir», cerró.