Inseguridad en Río Colorado: dos detenciones tras el estallido vecinal que reclamó por justicia

La investigación por la crisis de seguridad que sacudió a Río Colorado registró avances significativos este miércoles. Luego de la masiva protesta vecinal que cercó a dos sospechosos en un comercio, la Policía de Río Negro logró detener a los involucrados tras directivas del Ministerio Público Fiscal. El operativo, que incluyó el despliegue de drones y rastrillajes por agua, coincidió con el arribo del Fiscal General de la provincia, Fabricio Brogna, quien se reunió con autoridades locales para garantizar avances en la intervención judicial

Las capturas se produjeron tras intensas tareas de la Unidad Regional IV, bajo la supervisión del comisario inspector Daniel González. Según informaron fuentes de la investigación, el peritaje técnico resultó determinante para identificar a los autores de ilícitos recientes que habían agotado la paciencia de la comunidad.

Huellas dactilares

El cotejo de rastros dactilares fue la pieza clave que permitió sustentar la acusación de la Fiscalía. Los peritos hallaron huellas positivas en una mochila que pertenecía a los sospechosos, la cual aparecía en los registros de las cámaras de seguridad de la zona. El hecho que motivó esta medida ocurrió el martes por la tarde, cuando dos sujetos sustrajeron herramientas de un galpón tras pedirle agua al propietario de una vivienda.

Actualmente, los investigados permanecen a disposición de la Justicia, aguardando la formulación de cargos que se realizará en las próximas horas. Para la localización, las fuerzas de seguridad mantuvieron un «importante operativo para dar con los involucrados, utilizando recursos como drones y lanchas» en diversos sectores de la localidad.

Denuncia contra el fiscal Zornitta

En el plano institucional, el malestar acumulado derivó en una medida contundente. El intendente Duilio Minieri y el legislador Gustavo San Román formalizaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el fiscal Daniel Zornitta para que se investigue su desempeño. El funcionario había sido el centro de las críticas durante la protesta en Villa Mitre, de donde debió retirarse escoltado por la policía ante la hostilidad de los manifestantes.

Desde el Ejecutivo municipal calificaron como “inadmisible que un reducido grupo de delincuentes, ampliamente conocidos por la comunidad, continúe generando preocupación en la población sin que las actuaciones judiciales hayan logrado brindar una respuesta acorde”.

Unificación de causas y penas efectivas

El Fiscal General Fabricio Brogna se comprometió a reforzar el trabajo del Ministerio Público Fiscal para alcanzar condenas que devuelvan la tranquilidad a la población. Para ello, la estrategia judicial consistirá en la unificación de los expedientes. Cada sospechoso acumula al menos cuatro causas solo en lo que va del año por delitos de hurto, robo simple y resistencia a la autoridad.

Aunque estos delitos suelen tener penas bajas, su tratamiento integral permitiría requerir sanciones más elevadas mediante procedimientos abreviados. El objetivo, según indicaron las autoridades, es que los acusados reciban las condenas que correspondan y cumplan efectivamente las penas previstas, poniendo fin a la problemática de la reincidencia sistemática en la ciudad.