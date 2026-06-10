Condenaron a una ex jueza que admitió haber ofrecido dinero para conseguir bebés en adopción para familias adineradas

La ex jueza de Familia de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, fue condenada a tres años de prisión por haber intentado reclutar trabajadoras sociales para localizar mujeres embarazadas y niños vulnerables con el objetivo de facilitar adopciones a familias de alto poder adquisitivo de countries de la zona.

La ex magistrada reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado por el delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública. Además de la pena de prisión, recibió una inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos.

Alejandra Velázquez admitió haber ofrecido dinero para conseguir bebés en adopción

La sentencia fue dictada por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro. Aunque la condena es de cumplimiento efectivo, Velázquez no regresará a prisión debido al tiempo que permaneció detenida entre 2024 y 2025, lo que le permitió acceder a los beneficios de la libertad condicional.

Según consta en el expediente judicial, los hechos ocurrieron en 2011 cuando la entonces jueza convocó a dos funcionarias a su despacho y les ofreció dinero para colaborar en la búsqueda de mujeres embarazadas y niños en situación de vulnerabilidad.

«Les dice que había lugares carenciados por donde tenían que salir a buscar ‘panzas’ porque, a su vez, había personas adineradas en los countries de Pilar buscando criaturas», señala la resolución judicial.

Las trabajadoras rechazaron la propuesta de manera inmediata. Sin embargo, para la Justicia el delito quedó configurado por el simple hecho de haber realizado el ofrecimiento.

El fallo remarca que la conducta de Velázquez implicaba convertir a los niños en objetos de intercambio, vulnerando tratados internacionales y normas de protección de los derechos de la infancia.

Destitución y graves denuncias

El caso tomó notoriedad pública en 2017, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad su destitución.

La investigación también reveló múltiples irregularidades durante su gestión, entre ellas el fechado falso de sentencias, la firma irregular de cientos de expedientes por parte de auxiliares judiciales y numerosos episodios de maltrato laboral.

Entre los testimonios incorporados al expediente se describen situaciones de extrema gravedad. Una empleada declaró que Velázquez le sugirió ligarse las trompas luego de haber tenido tres hijos. Otra trabajadora aseguró que fue obligada a continuar trabajando mientras atravesaba un aborto espontáneo.

Asimismo, la investigación determinó que la magistrada resolvía causas vinculadas a menores sin conocer personalmente a los niños involucrados ni realizar audiencias. Uno de los casos mencionados en la sentencia corresponde a un adolescente que atravesó distintos hogares de protección luego de un intento de suicidio y que, según los testimonios, nunca fue visitado por la jueza.

Captura internacional y extradición

A comienzos de 2024, la Justicia argentina emitió un pedido de captura internacional luego de que no pudiera ser localizada en su domicilio. Posteriormente se determinó que había viajado a Europa y fue detenida en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Tras su extradición a la Argentina en agosto de 2025, permaneció bajo arresto domiciliario en una vivienda de Tigre hasta la resolución del juicio abreviado que culminó con la condena conocida esta semana.