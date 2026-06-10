Conmoción en Zapala: quién era la mujer de 45 años que murió tras ser atropellada por un auto

Un trágico choque ocurrió en Zapala este lunes 8 de junio. Una vecina fue impactada por un auto mientras iba caminando. La mujer fue trasladada al hospital y murió luego de haber estado más de un día en grave estado. Quién era la víctima fatal.

El incidente vial ocurrió alrededor de las 17.50, entre las calles Eva Perón y Martín Petri, en el barrio Don Bosco.

Allí, por causas que aún están bajo investigación, la peatón fue impactada por un Volkswagen Gol conducido por un joven de 19 años. El medio local Noticias y Servicios de Zapala indicó a través de fuentes de Tránsito que, tras el impacto, la mujer sufrió un duro golpe en la cabeza y que incluso en la cinta asfáltica se detectó una mancha de sangre.

En el lugar intervino personal del SIEN, que dispuso trasladar a la víctima hasta el hospital de Zapala. Sin embargo, en horas de la noche de este martes, se confirmó su deceso.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron a Diario RÍO NEGRO que la mujer fue identificada como Maria Elizabet Diaz, de 45 años y oriunda de Zapala.

Investigan al conductor del auto

La Fiscalía de turno intervino en el lugar y requirió la intervención de un perito de la Policía provincial, con el objetivo de realizar la pericia accidentológica y mecánica del auto.

En este sentido, solicitó el relevamiento de cámaras en la zona; y pidió la realización del test de alcoholemia al conductor, como así también la extracción de sangre. El caso se investigaba -en forma preliminar- por el delito de lesiones gravísimas, pero la carátula puede modificarse ante la muerte de la víctima.

Por último, el medio local ya citado informó que las autoridades de Tránsito multaron al conductor por faltante de licencia de conducir, cédula, seguro obligatorio, luces traseras; y también por tener los cristales polarizados y cubiertas deficientes.