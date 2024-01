Cristiano Ronaldo criticó los premios The Best y al Balón de Oro: «Están perdiendo credibilidad»

Fiel a su estilo, Cristiano Ronaldo criticó duramente a los premios The Best y al Balón de Oro luego de los triunfos de Lionel Messi, al afirmar que ambos galardones «están perdiendo credibilidad».

«Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada», expresó el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita en declaraciones al diario Récord de Portugal.

No obstante, remarcó: «No quiero decir que Messi no lo mereciera o (Erling) Haaland o incluso (Kylian) Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios».

«Y no es porque haya ganado en los Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan», cerró el portugués, que fue reconocido días atrás en los premios que se entregan anualmente en Dubai con el Maradona Award, además de recibir otras dos estatuillas por ser el mejor jugador de Medio Oriente y el futbolista preferido de los hinchas. El ganador principal de esa ceremonia fue el noruego Erling Haaland. También reconocieron a Lionel Scaloni por su trayectoria.

El portugués también encendió la polémica con su comparación entre la liga saudí y la de Francia al decir que la árabe donde él juega es superior.

“Para ser honesto, no creo que está liga saudí sea peor que la liga francesa. En mi opinión, la Ligue 1 tiene dos o tres equipos de buen nivel y en Arabia Saudita, no. Pienso que es más competitiva. Pueden decir lo que quieran, esa es mi opinión. Estoy jugando allí desde el año pasado así que sé de lo que estoy hablando. Creo que en estos momentos somos mejores que la liga francesa y seguiremos mejorando«, aseguró.