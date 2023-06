Darío Bonjour: «Cipolletti es un grande del sur y está al nivel de cualquiera»

Con Darío Bonjour, mañana será un buen día para Cipolletti con el comienzo de un nuevo ciclo. El entrenador llegará este viernes a la ciudad y por la tarde dirigirá su primera práctica.

El DT fue anunciado ayer a la tarde como reemplazante de Christian Lovrincevich que renunció tras la caída con Santamarina en Tandil el último sábado.

Durante esta semana, se hizo cargo del plantel de manera interina Bruno Gorer, técnico de la primera local que juega la Liga Confluencia.

“Me preguntaron si me gustaría dirigir Cipolletti y dije ‘cómo no me va a gustar’, es un grande del sur y está al nivel de cualquiera, aunque vaya mal en la tabla Hay que trabajar para sacarlo de la situación en la que está”, expresó Bonjour en diálogo con Río Negro en las horas previas a su llegada a la región.

La última experiencia del DT fue en la temporada pasada en Sansinena. Asumió en la fecha 7 y logró la clasificación a la siguiente ronda al terminar en el octavo puesto. En los octavos de final por el ascenso quedó afuera ante Olimpo.

“Me salieron algunas propuestas este año, como la de Sol de América de Formosa, pero no se concretaron. Si no agarrás un equipo de entrada en el campeonato no es fácil, estaba esperando y salió lo de Cipolletti, bienvenido sea”, comentó el entrenador.

Sobre su conocimiento del club, Bonjour señaló: “Como técnico lo enfrenté varias veces, siempre costó mucho ganar en esa cancha, Cipolletti es un equipo fuerte y tiene una linda hinchada. Es una picardía que esté en esta situación, pero el fútbol es así”.

Acerca del análisis del plantel albinegro, el técnico de 66 años indicó: “Cuando vas a un club o en cualquier trabajo nuevo podés saber cómo está la situación el primer día que te sentás en el escritorio, la semana que viene voy a poder hacer una evaluación del plantel. Yo lo vi en la cancha contra Villa Mitre en Bahía Blanca y no me desagradó, vi jugadores de buen pie, me llama la atención que esté así en la tabla”.

“Lo importante es que el jugador entienda rápido lo que quiero, vamos a ver cómo están anímicamente que es fundamental pero tengo mucha confianza, hay buenos jugadores”, agregó.

Cipo está en el séptimo puesto, solo un punto por encima de Sol de Mayo y Círculo Deportivo que están últimos y podrían dejarlo en zona de descenso si ganan el domingo.

Al mismo tiempo, el Albinegro está a dos de la zona de clasificación en un grupo muy parejo en el que solo se cortaron Olimpo y Villa Mitre.

“El año pasado Olimpo tenía más nivel que este año, los jugadores que se fueron están todos en categorías superiores. El resto también ha decaído un poco, menos Villa Mitre que tiene una base y se mantiene. Son los dos equipos más fuertes de la categoría pero Cipolletti les puede llegar a pegar un susto”, evaluó el pampeano.

El debut de Bonjour será el domingo 18 de junio contra Germinal en La Visera, ya que este fin de semana tiene fecha libre.

“Es importante que ya empecemos a trabajar desde mañana, habrá un descanso lógico el domingo pero después vamos a entrenar todos los días a full”, aseguró.

El técnico también se ilusionó con la llegada de José Michelena, que tiene todo acordado con el club y está muy cerca de ser refuerzo. “Michelena es un jugador que siempre quise tener en mi equipo, sé las condiciones que tiene. No viene jugando demasiado en Madryn pero si se pone bien puede aportar mucho, siempre fue goleador. Cipo tiene a Cabral que ha logrado hacer varios goles, si lo acompañamos podemos lograr grandes cosas”, afirmó.