Defensa y San Lorenzo punteros: así quedó la tabla de la Liga Profesional

La Liga Profesional completó esta noche su sexta fecha y la parte de arriba de la tabla de posiciones está muy pareja con dos punteros y cuatro escoltas.

Con el empate en la Bombonera, Defensa y Justicia alcanzó a San Lorenzo y los dos lideran el torneo con 13 puntos. Ninguno de los que habían llegado punteros pudieron ganar en esta jornada.

Lanús y Talleres llegaron arriba con 12 y ambos perdieron. Los dos son escoltas a uno de la cima con River y Huracán. Boca, que no se pudo trepar a lo más alto, quedó a dos con 11 unidades.

Así se va a jugar la fecha 7

Viernes 10 de marzo

17.00 Barracas Central vs. Independiente

21.00 Argentinos Juniors vs. Arsenal

21.00 Instituto vs. Atlético Tucumán

Sábado 11 de marzo

17.00 San Lorenzo vs. Gimnasia de La Plata

19.15 Defensa y Justicia vs. Talleres

19.15 Estudiantes de La Plata vs. Huracán

21.30 Central Córdoba vs. Tigre

21.30 Belgrano vs. Lanús

Domingo 12 de marzo

17.00 Racing vs. Sarmiento

17.00 Rosario Central vs. Unión

19.15 River Plate vs. Godoy Cruz

21.30 Banfield vs. Boca Juniors

Lunes 13 de marzo

21.00 Vélez vs. Platense

21.00 Colón vs. Newell´s