Demichelis: «Dimos un golpe sobre la mesa, River es el mejor equipo del fútbol argentino»

A pocas horas de tener la gran chance de festejar su primer título como entrenador de River, Martín Demichelis brindó una extensa entrevista para el diario La Nación en la que reveló muchos detalles de su vida que forjaron su personalidad.

«Yo utilizo una frase desde que llegué a River: nosotros ganamos, empatamos o aprendemos. Y está claro que cada derrota nos hizo tomar nota de esas experiencias. Y nos fuimos haciendo más fuertes. El deporte te puede golpear en cualquier momento si bajás un poquito tu grado de tensión competitiva. Por eso me llena de orgullo y de placer la intensidad y la paciencia del equipo. Dimos un golpe sobre la mesa: River es el mejor equipo del fútbol argentino. Estamos por coronar un lindo objetivo que construimos desde hace siete meses y hay que estar concentrados. Ojalá sea el sábado con nuestra gente», expresó el técnico.

El Millonario puede llegar a ser campeón de la Liga Profesional mañana si Talleres no le gana a Huracán como visitante. Si la T suma de a tres, igual le alcanzará con un empate el sábado de local ante Estudiantes para asegurar el título.

Más allá del objetivo de ganar el torneo, Demichelis reconoció que ya cumplió una de sus grandes metas. «Mi gran sueño era que los hinchas del equipo que esté dirigiendo llenen el estadio. Eso significa que el equipo juega bien, sino el estadio no se llena. Ver una y otra vez el Monumental lleno, con la gente feliz, disfrutado de cómo juega River, me hace sentir pleno”, comentó.

Sobre su filosofía como DT reflexionó: «no se trata de tener testosterona, sino que hay que tener estómago, tripa. Porque hay sensaciones especiales en el campo, como cuando un central se la tiene que bancar mano a mano porque estamos altísimo en el campo y debe esperar la llegada de la ayuda de un compañero. Y para eso hace falta tripa, estómago. Y lo mismo corre para un entrenador: hay que tener tripa. Y a mí, por cómo me golpeó la vida, de alguna manera se me endureció la tripa para ser cauto, calmo, y tener el estómago preparado para cuando parece que se derrumba un partido y llega la hora tomar esas decisiones fuertes y difíciles».

Respecto a esos golpes que le dio la vida, Demichelis se abrió cuándo le preguntaron qué proyectaba. «¿Proyectar? No, no. ¿Sabés por qué? Porque tenía muchos planes y me los arrebataron. Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad uno no se queda sin mamá. Después, tenía tantos planes con mi papá, que era un gran amigo, y de repente en un accidente de tránsito, viniendo de Justiniano Posse a buscar al aeropuerto a mi hermana que regresaba de Europa porque había nacido mi hija Lola, en 2013, encontró la muerte. Mi abuela que nos crió se nos fue, mi abuelo accidentado. Un borracho que te mata a tu hermano mayor [Adrián De Vicente], mi único representante [Jorge Cyterszpiler] que se suicida… Entonces no, no, ya no veo mucho más allá del hoy. Y mirá que vengo de la cultura alemana, que planifican todo a 20 años, y pienso, “puta, qué paciencia, qué bárbaro, y no se les inmuta un músculo”. Pero ya no, no puedo planificar más allá del corto plazo, y disfrutar del hoy”.

Sobre la continuidad de Enzo Pérez y la chance de que se vaya a fin de año, el entrenador indicó: «Con el primer jugador que me puse en comunicación cuando me designaron DT fue con Enzo. No a diario, pero hablo mucho con él y me dijo: ‘Cuando no me sienta capaz de rendir lo que exige esta institución, voy a ser el primero en avisarte que no voy a continuar’. Él va a decidir qué día se marchará de River, no será la institución, ni el hincha, ni el entrenador. Faltaría más. Enzo tiene todo el respeto ganado merecidamente para decidir hasta cuándo jugará en River».

Acerca de los técnicos que lo formaron destacó a Ramón Díaz, Manuel Pellegrini y el alemán Ottmar Hitzfeld. También valoró a Louis Van Gaal y habló de su admiración a Pep Guardiola: «Ganar un partido con el 70 por ciento de posesión puede suceder, pero la supremacía con que gobierna las ligas y el tiempo que se prolonga esa superioridad son únicos«, reconoció.