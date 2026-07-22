Premios, cambios y cajas: Javier Milei reestructura el Gabinete y negocia con jueces clave tras el Mundial 2026

Una vez concluido el Mundial, el Gobierno continuará con su agenda y dará prioridad a la eliminación de las PASO previo a las elecciones presidenciales de 2027 (Foto: Gentileza)

La espuma del Mundial 2026 comienza a bajar y la política nacional volvió a la superficie a paso firme. Tras 39 días de relativa parálisis informativa, el presidente Javier Milei busca acelerar el ritmo de gestión bajo una consigna que ya circula por los pasillos de Casa Rosada: “La campaña son las reformas y las reformas son la campaña”. El objetivo no es otro que instalar una dinámica de transformación permanente de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Sin embargo, el rearmado del mapa de poder interno reactivó la silenciosa batalla por las áreas de gestión y los resortes financieros más codiciados. La tensión se trasladó con fuerza a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, donde el funcionario Darío Genua, hombre alineado con el asesor estrella Santiago Caputo, aguarda su inminente desplazamiento para cederle el control a un cuadro técnico que responda directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tensión en Salud y la sombra por cambios inminente en el Gabinete

En el Ministerio de Salud, el vocero presidencial Adrián Ravier debió salir a desmentir los rumores de renuncia del titular de la cartera, Mario Lugones. Pese a la desmentida oficial, la estabilidad del ministro, padre de Rodrigo Lugones, exsocio de Caputo, atraviesa su momento más crítico tras la intempestiva salida de Guido Giana.

“Están sacando a segundas líneas sin explicación. Es lo que suele suceder cuando toda una estructura está a punto de desaparecer. Algo similar ocurre en el PAMI”, confió a Infobae un importante funcionario nacional. En caso de concretarse la salida de Lugones, en Balcarce 50 ya estudian un reemplazo proveniente del norte del país.

Cerca del Presidente buscan restarle dramatismo a las fricciones y resumen la dinámica con marcado pragmatismo: “Acá lo importante es que tenemos un solo jefe y se llama Javier Milei. Algunos reciben premios y otros castigos”.

El tablero judicial: designaciones estratégicas y favores cruzados

En esa lógica de premios y acuerdos, el Poder Ejecutivo aceleró la ocupación de vacantes clave en el Poder Judicial. El movimiento más llamativo se dio con la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham. La magistrada es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, magistrado de Comodoro Py que tiene a su cargo la causa $LIBRA, expediente donde se investiga al Presidente y a su hermana Karina.

El reparto de confirmaciones judiciales incluyó otros casilleros de peso:

Poder Laboral: se extendió por cinco años el mandato de Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), magistrado clave que avaló la reforma laboral y la intervención de la UOM.

se extendió por cinco años el mandato de en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), magistrado clave que avaló la reforma laboral y la intervención de la UOM. Corte Suprema: se oficializó la designación de Emilio Rosatti —hijo del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti— como juez del Tribunal Federal de Juicio de la ciudad de Santa Fe.

se oficializó la designación de —hijo del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti— como juez del Tribunal Federal de Juicio de la ciudad de Santa Fe. Premio de consola: Javier Lanari, ex mano derecha de Manuel Adorni, fue cobijado con un nombramiento como director del Banco Nación.

La batalla de Patricia Bullrich en el Senado y el paquete de Sturzenegger

Con la llegada de agosto se reactivará el frente legislativo. La senadora Patricia Bullrich enfrenta el desafío de juntar las voluntades necesarias para aprobar la Ley de Tierras, un proyecto donde el ministro Federico Sturzenegger exige no aplicar más modificaciones. La tarea de Bullrich se volvió aún más compleja tras su ruidoso enfrentamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el inesperado quiebre político en Misiones, donde el gobernador Hugo Passalacqua rompió filas con Carlos Rovira, alterando la contabilidad de votos en la Cámara alta.

Mientras tanto, Sturzenegger pule un nuevo e impactante paquete de desregulación que busca modificar de raíz la venta de medicamentos, el mercado inmobiliario, el régimen de arrendamientos rurales, las garrafas, la navegación fluvial y la industria vitivinícola.

En el plano internacional, el Presidente mantendrá una agenda hiperactiva. Fiel a su estilo de confrontación directa, Milei viajará este viernes a San Pablo para participar el sábado del acto de oficialización de Flavio Bolsonaro como candidato presidencial en Brasil para enfrentar a Lula Da Silva en las elecciones de octubre.

El periplo del mandatario incluirá escalas en Ecuador y visitas a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia. No obstante, las principales fichas diplomáticas de la Cancillería están puestas en las elecciones de medio término del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos. Un eventual triunfo demócrata que le haga perder el control del Senado a Donald Trump dejaría al aliado estratégico de Milei bajo la amenaza de un impeachment, condicionando el escenario financiero internacional para el tramo final de la gestión libertaria.