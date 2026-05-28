El viral inesperado del Mundial 2026: quién es Tim Peyne, el jugador de Nueva Zelanda que hizo famoso un tik toker argentino

“¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos uniera a todos, al que todos apoyemos sin importar nuestra nacionalidad?”. Con esa propuesta, el tik toker argentino Valen Scarsini inició una campaña viral que terminó convirtiendo al defensor neozelandés Tim Payne en una de las sensaciones inesperadas del Mundial 2026. La repercusión fue inmediata y hasta celebridades como Bizarrap lo apoyaron en sus redes.

Hasta hace pocos días, Payne era prácticamente un desconocido fuera de Nueva Zelanda. Según explicó el propio Scarsini en TikTok, el objetivo era encontrar “al futbolista menos conocido” entre todas las selecciones clasificadas al Mundial y convertirlo en un fenómeno viral antes del inicio del torneo.

Mundial 2026: Tim Payne pasó de 4 mil seguidores a medio millón en un día

La historia comenzó a multiplicarse en redes sociales luego de que el influencer argentino revisara los planteles mundialistas y eligiera al defensor neozelandés de 32 años. La propuesta rápidamente explotó en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios empezaron a seguir al futbolista y compartir contenidos relacionados con él.

En pocas horas, Tim Payne pasó de tener poco más de 4 mil seguidores en Instagram a superar los 750 mil. Su nombre empezó a circular en cuentas futboleras de distintos países y también apareció en memes, videos y publicaciones virales vinculadas al Mundial.

La repercusión fue tan grande que incluso algunos usuarios modificaron su perfil de Wikipedia en tono irónico. Allí llegaron a describirlo como “uno de los mejores jugadores del mundo”, en medio del furor que generó la campaña.

El fenómeno sorprendió incluso a seguidores habituales del fútbol internacional, ya que Payne nunca tuvo una carrera de gran exposición mediática. Sin embargo, la viralización terminó instalándolo entre los nombres más comentados en la previa.

La carrera de Tim Payne entre Inglaterra, Oceanía y la selección de Nueva Zelanda

Nacido en Auckland, Payne dio uno de los pasos más importantes de su carrera cuando apenas tenía 18 años y fue fichado por el Blackburn Rovers de Inglaterra. Pese a la expectativa inicial, nunca logró debutar oficialmente en el primer equipo.

Con el paso del tiempo regresó a Oceanía y reconstruyó su carrera en el fútbol australiano. Allí encontró continuidad y terminó consolidándose en el Wellington Phoenix, club en el que se transformó en una pieza importante por su versatilidad defensiva.

Payne puede jugar como lateral derecho, marcador central e incluso mediocampista defensivo. Esa capacidad para adaptarse a distintas posiciones le permitió sostenerse durante años en la selección de Nueva Zelanda y convertirse en un jugador habitual de los “All Whites”.

Actualmente suma más de 40 partidos con el seleccionado neozelandés y fue parte del plantel que consiguió la clasificación al Mundial. Mientras su popularidad sigue creciendo en redes sociales minuto a minuto, el defensor se prepara para disputar la Copa del Mundo más importante de su carrera.