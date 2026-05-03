Deportivo Rincón le ganó a San Martín de Mendoza y volvió al triunfo en el Federal A

Deportivo Rincón venció 1 a 0 a San Martín de Mendoza como local con un gol de penal de Rodrigo Herrera por la fecha 7 del Federal A y volvió a ganar luego de tres partidos y dos derrotas.

El León tuvo varias ocasiones claras, especialmente en el primer tiempo, pero falló en la definición. El arquero Leonardo Rodríguez fue clave con varias intervenciones.

El delantero colombiano Cristian Cangá tuvo las suyas con un par de cabezazos que salieron por arriba. La más clara fue un remate de Facundo Miguel al travesaño.

San Martín también llegó y Alejandro Sánchez estuvo seguro bajo los tres palos. Juan Manuel Mazzolo sorprendió con un tiro desde lejos que pegó en el travesaño.

En el complemento, el equipo neuquino lo buscó pero le costó generar peligro. El partido estuvo 15 minutos demorado por un choque de cabezas. El visitante terminó con 10 porque Matías Contreras debió salir por el golpe y ya habían hecho todos los cambios.

Cuando se reanudó, el árbitro Fernando Rekers cobró penal por una mano de Fabricio Ojeda. Rodrigo «Petróleo» Herrera convirtió desde los doce pasos para el 1 a 0 definitivo.

Con este triunfo, Rincón quedó 6° con 8 puntos y la próxima fecha visita a Huracán Las Heras que está 5° con 9, por lo que tendrá la chance de meterse en zona de clasificación.