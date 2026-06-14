Deportivo Rincón logró un triunfo clave y Sol de Mayo empató con Olimpo por el Federal A

Deportivo Rincón logró un gran triunfo 2 a 1 como local contra Juventud Unida de San Luis y se metió en la zona de clasificación en el grupo 3 del Federal A. Por el 4, Sol de Mayo empató 1 a 1 con Olimpo en Viedma.

El León no estuvo fino y desperdició algunas chances de gol en el primer tiempo. A los 16′ del segundo sufrió un duro revés por el golazo de Eber Garro que puso en ventaja a los puntanos.

El equipo neuquino se repuso del golpe y lo empató a los 31′ mediante Ezequiel Ávila luego de un centro de Cristóbal Valbuena que peinó Rodrigo Herrera.

Diez minutos después, volvió a aparecer Ávila para dar vuelta el resultado luego de una buena habilitación del colombiano Cristian Cangá. El rionegrino tuvo más precisión que los delanteros y fue la figura con un doblete.

Con este resultado, Rincón quedó cuarto dentro de la zona de clasificación. La próxima fecha visitará a Cipolletti en La Visera de Cemento.

Luego del interinato de Alfredo Tizza, que dirigió en la derrota con Argentino de Monte Maíz y en la victoria de hoy, este lunes asumirá el nuevo DT, Germán Noce que debutará contra el Albinegro.

En Viedma, por la zona 4, Sol de Mayo igualó 1 a 1 con Olimpo. Los bahienses abrieron el marcador en el cierre del primer tiempo con un zurdazo cruzado de Antú Hernández.

(Foto: Pablo Leguizamón)

El Albiceleste lo empató en el arranque del complemento con un cabezazo de Diego Zalazar. Con este punto, el equipo de Diego Galván sigue 5° a uno de la zona de clasificación.

El grupo no se movió ya que los otros tres duelos del día fueron empates: Kimberley 2 – Alvarado 2, Círculo Deportivo 0 – Santamarina 0, Villa Mitre 0 – Germinal 0.