Deportivo Rincón logró un triunfo clave y Sol de Mayo empató con Olimpo por el Federal A
Deportivo Rincón se lo dio vuelta a Juventud Unida de San Luis con dos goles de Ezequiel Ávila y Sol de Mayo empató 1 a 1 con Olimpo en Viedma.
Deportivo Rincón logró un gran triunfo 2 a 1 como local contra Juventud Unida de San Luis y se metió en la zona de clasificación en el grupo 3 del Federal A. Por el 4, Sol de Mayo empató 1 a 1 con Olimpo en Viedma.
El León no estuvo fino y desperdició algunas chances de gol en el primer tiempo. A los 16′ del segundo sufrió un duro revés por el golazo de Eber Garro que puso en ventaja a los puntanos.
El equipo neuquino se repuso del golpe y lo empató a los 31′ mediante Ezequiel Ávila luego de un centro de Cristóbal Valbuena que peinó Rodrigo Herrera.
Diez minutos después, volvió a aparecer Ávila para dar vuelta el resultado luego de una buena habilitación del colombiano Cristian Cangá. El rionegrino tuvo más precisión que los delanteros y fue la figura con un doblete.
Con este resultado, Rincón quedó cuarto dentro de la zona de clasificación. La próxima fecha visitará a Cipolletti en La Visera de Cemento.
Luego del interinato de Alfredo Tizza, que dirigió en la derrota con Argentino de Monte Maíz y en la victoria de hoy, este lunes asumirá el nuevo DT, Germán Noce que debutará contra el Albinegro.
En Viedma, por la zona 4, Sol de Mayo igualó 1 a 1 con Olimpo. Los bahienses abrieron el marcador en el cierre del primer tiempo con un zurdazo cruzado de Antú Hernández.
El Albiceleste lo empató en el arranque del complemento con un cabezazo de Diego Zalazar. Con este punto, el equipo de Diego Galván sigue 5° a uno de la zona de clasificación.
El grupo no se movió ya que los otros tres duelos del día fueron empates: Kimberley 2 – Alvarado 2, Círculo Deportivo 0 – Santamarina 0, Villa Mitre 0 – Germinal 0.
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