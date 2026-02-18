Deportivo Rincón sumó otro refuerzo colombiano y confirmó varios amistosos

Mientras continúa con su pretemporada en Cipolletti, Deportivo Rincón anunció un nuevo refuerzo proveniente de Colombia, el tercero que llega desde ese país en el mercado de pases.

Se trata del defensor Kevin Riascos, nacido hace 30 años en Barranquilla y con paso por el fútbol de varios países. Con 1,88m de altura, se destaca por su porte físico.

El zaguero jugó en Club Llaneros, Uniautonoma, Barranquilla FC, Jaguares de Córdoba, Patriotas Boyacá, Deportivo Pasto y Deportivo Cali en Colombia. También pasó por Brasil, Estados Unidos e Israel.

El jugador llegará al país en las próximas horas. Es el tercer colombiano del plantel que ya tenía al extremo ex Patagonia Jair Blanco y al delantero Cristian Cangá.

El León fue en busca de otro defensor central luego de la salida de Jonathan Chacón que se fue a la Primera Nacional para jugar en Bolívar.

Con un total de 13 refuerzos, el club neuquino se bajaría del mercado de pases y afrontaría la pretemporada con el plantel actual.

Los otros 12 que ya se sumaron son los defensores: Matías Carrera, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi; los volantes Rodrigo Montes, Axel Oyola e Ignacio Achetoni; los extremos Alexis Valencia y Jair Blanco y los delanteros Jorge Rossi, Cristian Cangá, Matías Domínguez y Cristian Estigarribia.

Esta semana, Rincón jugará amistosos contra Centenario y Deportivo Roca. El martes próximo viajará a Mendoza para enfrentar a San Martín, Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Godoy Cruz.

El León ya tiene la mente puesta en el Federal A y en el cruce de 32avos de Copa Argentina contra San Lorenzo que será el 20 de marzo con sede y horario a definir.