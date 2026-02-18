Sin fútbol: se suspenden los partidos de este jueves por el paro general de la CGT

San Lorenzo es uno de los equipos que se ve afectado por el paro general.

Los partidos de este jueves, jornada en la que estaban previstos cuatro partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional además del encuentro de ida entre Lanús y Flamengo de Brasil por la Recopa Sudamericana, se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según se supo, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicho paro, los clubes ya analizan la posibilidad de que finalmente se posterguen todos los partidos que habían sido programados para este jueves.

Los partidos afectados por el paro general de la CGT

En lo que respecta al Torneo Apertura, se iban a llevar a cabo cuatro cruces correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura.

En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17:15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el Nuevo Gasómetro con Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19:30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza recibía a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.

Si bien no hay confirmación oficial, todo indica que el enfrentamiento entre Independiente Rivadavia de Mendoza e Independiente será este sábado y solo resta definir si iniciará a las 17 o a las 19:15. Mientras que San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto iría el domingo, en horario a confirmar.