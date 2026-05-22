Se confirmó la lesión de Dibu Martínez: ¿llega al Mundial con la Selección Argentina?

Dibu Martínez sufrió una lesión en la entrada en calor de la final de la Europa League.

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha. y estará alrededor de 20 días fuera de las canchas, aunque desde el entorno albiceleste llevan tranquilidad: llegará sin problemas al debut en el Mundial 2026.

La información fue revelada por el periodista Gastón Edul, quien detalló que el marplatense no necesitará intervención quirúrgica y ya apunta a recuperarse para el estreno de la Scaloneta ante Argelia, programado para el martes 16 de junio en Kansas.

La lesión se produjo durante la entrada en calor de la final de la Europa League, disputada en Estambul, donde Aston Villa goleó 3-0 a Friburgo y conquistó el título continental. A pesar de la molestia física, el arquero argentino pudo formar parte del encuentro y celebrar un nuevo trofeo en su carrera.

Debido a esta recuperación, Dibu no estará disponible para los amistosos previos al Mundial que disputará la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, programados para el sábado 6 y el martes 9 de junio, respectivamente, pero llegará de manera óptima al debut mundialista.

Lionel Scaloni aún no comunicó la lista de convocados para el Mundial, por lo que todavía no está definido quiénes acompañarán al Dibu entre los arqueros que viajarán a Estados Unidos. Los principales candidatos son Juan Musso y Gerónimo Rulli, quienes además se perfilan para sumar minutos en los amistosos mientras el marplatense completa su recuperación.

Los lesionados de la Selección Argentina

De esta manera, el arquero se sumó a la lista de futbolistas que llegan con inconvenientes físicos a la preparación para la Copa del Mundo.

Los que, al igual que el Dibu, apuntan a estar disponibles para el debut y se perderían los amistosos son Cristian Romero, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

El Cuti se encuentra en Córdoba recuperándose de una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha que sufrió en Tottenham, mientras que Molina y Montiel atraviesan recuperaciones por desgarros musculares.

Por otro lado, Nicolás González se encuentra en la recta final de una recuperación muscular y podría sumar minutos en los amistosos. La situación de Nicolás Paz todavía es más incierta: el jugador de Como será evaluado en los próximos días por médicos de la Selección debido a una molestia en la rodilla producto de un golpe, y recién entonces habrá un panorama más claro sobre su estado físico.