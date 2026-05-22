Aguinaldo para albañiles en la Patagonia: cómo calcularlo y qué conceptos incluir este junio 2026

Aguinaldo para albañiles en la Patagonia: cómo calcular el SAC de junio 2026 y qué conceptos entran.-

Junio 2026 abre con una de las consultas más repetidas en las obras del sur argentino: la liquidación del primer medio aguinaldo para albañiles en la Patagonia. En un escenario marcado por las actualizaciones mensuales de las escalas paritarias y la incorporación de diversos adicionales, tanto los trabajadores registrados como los contratistas del sector necesitan precisión sobre cómo se conforma el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Amparado por la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios específicos de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el pago de este beneficio representa un alivio clave para el bolsillo de los albañiles en el primer semestre 2026.

La fórmula de cálculo: cómo sacar el aguinaldo para albañiles en la Patagonia

El cálculo del Sueldo Anual Complementario se rige por pautas legales claras, que la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) aplica para todas sus categorías. Para determinar el monto que percibirá un obrero en junio 2026, se debe tomar como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del primer semestre del año.

El procedimiento técnico estándar varía según el tiempo de permanencia en la empresa:

Personal con más de seis meses de antigüedad : se detecta el mejor salario bruto mensual del semestre (que incluya básicos, horas extras y adicionales remuneratorios), se lo divide por dos y ese resultado es el neto a cobrar.

: se detecta el mejor salario bruto mensual del semestre (que incluya básicos, horas extras y adicionales remuneratorios), se lo divide por dos y ese resultado es el neto a cobrar. Personal con menos de seis meses de antigüedad: si el obrero comenzó a trabajar durante el año en curso, se realiza el cálculo proporcional. Se toma la mitad del mejor sueldo básico, se lo divide por los 6 meses del semestre y el resultado se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

Conceptos que se suman y los que quedan afuera del aguinaldo para albañiles en la Patagonia

Un punto fundamental es distinguir qué ítems integran la base del SAC: de acuerdo con los parámetros históricos del sector, el empleador debe incluir en el cálculo las horas extraordinarias, los adicionales por zona desfavorable (como el plus patagónico de la Zona «B»), el presentismo y cualquier otra remuneración variable o concepto a cuenta de futuros aumentos.

Sin embargo, el gran asterisco de este primer semestre 2026 radica en los bonos extraordinarios. Las sumas de carácter no remunerativo vigentes en los acuerdos de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) —que para categorías como ayudante o de oficial especializado se han liquidado de manera quincenal— no sufren descuentos previsionales ni de obra social.

Al carecer de aportes, estos montos por fuera del básico quedan, por norma general, excluidos de la base de cálculo del medio aguinaldo, salvo que el acta paritaria u homologaciones específicas dispongan lo contrario de manera excepcional para el periodo.

Aguinaldo para albañiles en la Patagonia: fechas de pago y excepciones legales para el cobro del SAC

El cronograma de acreditación del medio aguinaldo está regulado por normativas nacionales. Aunque el plazo legal estipulado de forma generalizada suele fijarse a mediados de mes (habitualmente con un límite en torno al 18 de junio), la legislación contempla una ventana de extensión técnica de hasta cuatro días hábiles posteriores para efectivizar el depósito.

Por otra parte, la normativa vigente (Ley 24.467) faculta a que los convenios colectivos de trabajo de determinadas actividades evalúen el fraccionamiento del Sueldo Anual Complementario.

Bajo este marco excepcional, el SAC puede llegar a abonarse en hasta tres periodos en el año calendario, siempre y cuando esté explícitamente acordado por las cámaras empresariales y la representación gremial, y debidamente registrado ante las autoridades de aplicación de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.