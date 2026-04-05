Cipolletti empató 1 a 1 con Huracán Las Heras en Mendoza por el Federal A

Cipolletti empató 1 a 1 con Huracán Las Heras como visitante por la tercera fecha del Federal A. Lo ganaba con un gol de Nicolás Peralta sobre el final del primer tiempo y en el arranque del segundo lo igualó Facundo Romero.

Los dos se prestaron la pelota en el comienzo. Cipo no se metió atrás y le discutió la posesión al local. Los mendocinos tuvieron la primera con un zurdazo de Romero que tapó abajo sin problemas Crespo.

El primer tiro al arco del visitante fue a los 23′ con un zurdazo de Brandon Obregón que fue sencillo para el arquero Franco Agüero. En ese tramo, el Albinegro pudo dominar y fue superior a su rival. También tuvo un cabezazo de Federico Acevedo que se fue afuera.

Cipo insistió y abrió el marcador a los 41′. Obregon condujo y asistió a Peralta que le ganó en velocidad a su marca por la banda derecha y siempre pensó en el arco. El delantero, que venía de marcar la fecha pasada, definió con un fuerte derechazo arriba para el 1 a 0.

En el arranque del complemento, Huracán lo igualó con un golazo de zurda de Facundo Romero desde afuera del área. A Cipo ya le habían convertido antes del minuto en el segundo tiempo contra Atenas en el debut en Río Cuarto.

El segundo tiempo del Albinegro no fue bueno y estuvo lejos del arco rival. Con poco, Huracán tuvo las mejores mediante el ingresado Anderson Salazar. El colombiano sorprendió desde afuera con un remate que salió apenas por arriba y después definió por el segundo palo forzando una buena atajada de Crespo.

Enríquez movió el banco con los ingresos de Claudio Mosca, Sebastián Jeldres, Ulises Romero y Fernando Pettineroli pero las modificaciones no cambiaron la ecuación.

Más allá de que estuvo al frente en el marcador, no es un mal punto para el Albinegro que en la próxima fecha recibirá a Costa Brava de General Pico en La Visera.

El Albinegro venía de ganar 3 a 0 en su debut en La Visera contra San Martín de Mendoza el domingo pasado y se recuperó de la derrota 3 a 1 con Atenas en Río Cuarto en la primera fecha.

El entrenador, Fabián Henríquez, hizo una sola modificación respecto a ese encuentro. Gonzalo Lucero fue baja por la lesión que sufrió en el arranque del partido con San Martín y lo reemplazó Maximiliano López, que fue el cambio ese día.

Formaciones

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Juan Bonet, Aldo Araujo; Nicolás Genes y Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.