Inter Miami, con dos goles de Messi vence 3 a 1 a Orlando City

En otro arranque inmejorable, Lionel Messi metió el 1 a 0 de Inter Miami en el clásico contra Orlando City a los 7′ por los 16avos de la Leagues Cup. Diez minutos después, el visitante lo empató. Y ya en el complemento el capitán argentino volvió a aparecer y su equipo gana 3 a 1.

El partido, programado para las 21, empezó una hora y media más tarde por la intensa lluvia que cayó en Miami. La tormenta cedió cerca de las 22 y pudieron secar la cancha para que se juegue el encuentro.

A los 7′, Robert Taylor le dio un gran pase pinchado al crack argentino que entró solo por el área, la paró de pecho y definió de zurda. El finlandés es uno de los mejores socios de la Pulga en su nuevo club.

That man Messi 🔥 Robert Taylor drops a dime to Messi for the #InterMiamiCF goal. pic.twitter.com/KH8bMykPd4

Diez minutos después, en la salida de un córner, Inter se distrajo y el uruguayo César Araujo marcó el 1 a 1. Si terminan en empate, la serie se definirá por penales.

🗣️ César Araújo @OrlandoCitySC with a big equalizer against Inter Miami on the road. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/QHXqZ6dsDv

Ya en el complemento, el Inter de Miami volvió a ponerse al frente del marcador con gol de Josef Martínez de penal.

For his 9th goal in 12 career games against Orlando City, Josef Martínez converts a PK to put us back in the lead 👊#MIAvORL | 2-1| 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/lhJvjZbi2P