Dibu Martínez: «Cuando Messi y Cristiano se retiren, Mbappé ganará muchos Balones de Oro»

Emiliano «Dibu» Martínez, ganador del premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo, consideró hoy que el francés Kylian Mbappé fue el delantero «más fuerte» que enfrentó y le vaticinó un futuro con «muchos Balones de Oro».

En declaraciones a la cuenta oficial del Balón de Oro, el arquero de Aston Villa aclaró que no tiene nada en contra de Mbappé y que las imágenes que se viralizaron durante los festejos por la Copa del Mundo no tienen «nada que ver» con su «personalidad».

«Es el delantero más fuerte que enfrenté. Por algo es uno de los mejores del mundo. Yo le tengo mucho respeto como jugador y como persona», remarcó el «Dibu».

« Kylian Mbappé will win a lot of Ballon d'Or » @emimartinezz1, our 2023 Yachine Trophy explains why Mbappé is one of the strongest forward he faced. #ballondor pic.twitter.com/FTmt6fkQTt