El chileno Pinilla criticó los premios a Messi y Dibu Martínez: «Estamos todos locos»

El exfutbolista chileno Mauricio Pinilla criticó duramente los premios que recibieron Lionel Messi y Dibu Martínez en la gala del Balón de Oro.

El exdelantero fue lapidario en su participación en el programa ESPN F360 de Chile. Primero apuntó contra Messi por el hecho de haber ganado el galardón siendo jugador de la MLS.

«Si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo», expresó irónicamente.

"SI GANAS EL BALÓN DE ORO JUGANDO EN LA MLS QUIERE DECIR QUE ESTAMOS TODOS LOCOS"#ESPNF360Chile @pinigol51 y sus críticas a los premios entregados hoy en París, donde además de Messi, el golero de la Argentina fue elegido el mejor portero: "Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo" pic.twitter.com/0eGKtRGGFV — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 30, 2023

«Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después sólo se va contar una sola competición. En el global no me parece que haya sido el mejor», continuó.

Sobre el premio al arquero, que obtuvo el Lev Yashin como el mejor del mundo, Pinilla fue aún más categórico. «Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo», disparó.

Mauricio Pinilla fue delantero de la Selección de Chile y se retiró en 2020 con la camiseta de Coquimbo Unido. Es recordado por el gol que falló contra Brasil en los octavos de final del Mundial 2014 en el que pateó al travesaño en el alargue y luego la Roja perdió en los penales.