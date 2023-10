Dibu Martínez fue elegido como mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro

Emiliano Martínez recibió el premio Lev Yashin a mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro y recibió la sorpresa de que su papá, Alberto, le entregue el galardón en un momento muy emotivo.

«Tenerlo acá es una sorpresa, me da ganas de llorar de la emoción», aseguró el marplatense sobre la presencia de su padre. Dibu superó en la votación a Ederson, Bono, Courtois y Ter Stegen.

«Le agradezco a mis compañeros y cuerpo técnico de la Selección Argentina y de Aston Villa, sin ellos no hubiera sido posible», continuó.

