Djokovic logró un gran triunfo ante Tsitsipas en el debut por el Masters de Turín

El serbio Novak Djokovic debutó hoy con una victoria ante el griego Stefanos Tsitsipas por 6-4 y 7-6 (7-4) en las Finales ATP de tenis, que se llevan a cabo en la ciudad italiana de Turín.

El serbio, ubicado en el puesto 8 del ranking mundial de la ATP, quien venía de jugar la final del Masters 1000 de París y ganar los títulos de Tel Aviv y Astana, logró una meritoria victoria en su estreno en el certamen de «maestros» y va en búsqueda obtener el torneo que no obtiene desde el 2015.

Además, Djokovic dejó al griego Tsitsipas (3) sin la posibilidad de alcanzar el número 1 del mundo, para lo cual debía lograr el Masters de Turín, ganando invicto los cinco partidos.

Gracias a esta victoria, Djokovic alcanzó los 42 partidos ganados en las ATP Finals (5 títulos) y consiguió un récord de 14 triunfos consecutivos en debuts en este certamen.

Un dato curioso, ya que entre los siete participantes restantes (Taylor Fritz, Rafael Nadal, Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud) suman entre todos 41 victorias.

El serbio aprovechó un quiebre para quedarse con el primer set, mientras que en la segunda manga debió esforzarse más y lo definió en el tie break, luego de 1 hora y 40 minutos de juego.

Superhuman 🦸🏻‍♂️



The crucial shot in the tiebreak by @DjokerNole#NittoATPFinals pic.twitter.com/lospmXoIXd