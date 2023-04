Doello, del gol a la expulsión en Cipolletti: «El empate con Germinal fue como un triunfo»

Laureano Doello pasó de la alegría al enojo en el valioso empate que consiguió Cipolletti ante Germinal en Rawson, ayer por la fecha 7 del Federal A.

El volante entró en el segundo tiempo, anotó el gol de la igualdad pero se fue expulsado cerca del final en otro polémico arbitraje de Marcelo Sanz.

Más allá del fastidio por la roja, que fue por doble amonestación y dejó dudas, Doello valoró el punto que el Albinegro logró en Chubut, primero que suma el equipo como visitante en el campeonato.

«Empatar de visitante es muy favorable, veníamos perdiendo y fue como un triunfo, era importante sumar», destacó el mediocampista.

«Lo planteamos para ir por los tres puntos, pero si no se podía ganar queríamos sumar un punto. Es complicado jugar de visitante, los árbitros favorecen mucho la localía de algunos equipos, sabíamos que íbamos a ser claramente visitantes», agregó.

La actuación de Sanz fue tendenciosa en contra de Cipo y a favor de Germinal, especialmente en las jugadas más pequeñas que no incidieron en el resultado pero sí condicionaron el desarrollo del juego.

«En el primer tiempo el árbitro nos metió atrás. Se notó la diferencia en el segundo, cuando cobró de igual a igual fue más parejo. Ahí avanzamos y lo pudimos empatar», analizó Doello.

#FederalA | ⚽El gol de Doello a los 29' del 2T, que igualó el marcador entre #Cipolletti y #Germinal. pic.twitter.com/7CkchHbdLD — Canal 12 (@Canal12web) April 23, 2023

El volante reveló que ya habían hablado en la previa sobre un posible arbitraje en contra luego de que designaran a Sanz, que los había perjudicado contra Sansinena en la segunda fecha.

«De visitante sabemos que vamos a tener los árbitros en contra, lo tomamos como un aspecto más del partido. Tratamos de tomarlo con calma, si te sacás es peor y terminás jugando contra los árbitros y no contra el rival, si no tenemos eso en cuenta nos va a ir mal», aseguró el jugador entrerriano.

«Dio 6 minutos y se jugaron casi 8, nos dejó con 10 y cobró foules que no eran, eso te mete atrás quieras o no, te cambia el juego y te obliga a sufrir hasta el final. Me sacó la primera amarilla en una jugada que corté abajo, el jugador de ellos se levantó y siguió, me amonestó después. En la segunda levanté el pie pero no lo toco, toco la pelota. Después hablé con él y no me quiso decir por qué me echó, me corría la mirada», añadió sobre su expulsión.

Doello ya se había perdido el partido con Santamarina de Tandil en La Visera por una distensión muscular. Ahora tampoco podrá estar el domingo ante Sol de Mayo.

«Estaba muy enojado por perderme el próximo partido. Por el tema de la lesión no venía sumando minutos, tenía la ilusión de meterme de nuevo entre los 11, pero alentaré a mis compañeros desde afuera», comentó.

Un golazo que evitó la derrota

Doello metió su primer gol con la camiseta de Cipolletti ante Germinal. (Foto: Gentileza Diario Jornada)

Laureano Doello entró bien contra Germinal y a 15′ del final marcó el 1 a 1, con un zurdazo al ángulo. «Lo primero que pensé fue en pegarle al arco, la pelota me quedó para hacer eso, por suerte entró», contó sobre la jugada del empate.

«El técnico me dijo que juegue de extremo por izquierda pero que tenga mucha movilidad y dinámica para también cerrarme de enganche en algunas jugadas, como fue la del gol», expresó el volante.

Acerca del presente de Cipolletti en el Federal A, Doello analizó: «El equipo está bien, hay un excelente grupo, podemos dar más. Estamos fallando en las terminaciones, generamos situaciones pero a veces no la embocamos, es una de las cosas a corregir. Pero hay juego, hay dinámica, hay compañerismo, estamos enfocados en meternos dentro de los 4 primeros».